Детектив «Тайна римских цифр» выходит в эфир

Главную роль в сериале исполняет Станислав Бондаренко («Последний богатырь. Наследие», «Метод уборщицы», «Легенды «Орлёнка»). Также в проекте задействованы Алёна Коломина («Любовники», «Вы все меня бесите», «Лихач») и Александр Дзюба («Золотое дно», «Юг», «Прометей», «Конец света»).

В центре сюжета — частный детектив Демьян. Он ищет пропавшую сестру и случайно знакомится с Лерой — девушкой, у которой, как и у его сестры, на плече татуировка с загадочными римскими цифрами. Их встреча приводит Демьяна на след таинственной группы, обещающей своим последователям перерождение.

«Атмосфера на съемочной площадке была замечательной, все цеха работали отлично. С режиссером сразу был найден коннект. Очень сильно повезло с партнершей Алёной Коломиной, талантливая, красивая. Александр Дзюба тоже очень точно отрабатывал каждую сцену, тем более, первый съемочный день был у нас с ним на двоих, сцен было не мало и очень важных, нашли быстро друг с другом наших героев в истории. Наш сериал – не только развлекательный и интересный с точки зрения неожиданных поворотов сюжета, но и полезный для зрителя. Он напоминает о том, что нужно быть внимательней с тем, куда вы идете, кто с вами общается, чтобы не попасть в секту. Секты – это, конечно, отвратительная вещь, где рушатся судьбы многих людей, где их обманывают, и люди остаются ни с чем», — говорит актёр Станислав Бондаренко.

«Я заочно хорошо знала Стаса Бондаренко, и всегда хотела поработать вместе. Стас – это когда красота внешняя подкрепляется красотой внутренней. Настолько позитивный, добрый, открытый, веселый человек! Постоянно смеешься с ним. Была одна очень холодная локация – заброшенная фабрика – очень мёрзли там, но согревала добрая, дружеская, творческая атмосфера. Впечатления только положительные. Верю, что зрителям понравится сериал. Моя героиня преподает современный танец, джаз, модерн. Очень рада, что в этом проекте у меня была возможность танцевать, ведь до актерской карьеры я профессионально занималась спортом, спортивными бальными танцами, хореографией много лет. «Тайна римских цифр» на моём примере показывает, что самый обычный человек с увлечениями, работой может оказаться в опасной ситуации. Дело не в легкомысленности или специфической внушаемой психике. Поэтому мне было так интересно взяться за эту роль», — рассказывает актриса Алёна Коломина.