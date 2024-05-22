Этикет — ключ к успеху: как Валентина Байтина воспитывает поколение лидеров

Валентина Байтина, эксперт по этикету (может международным коммуникациям) и основательница Edutainment Club, делится своим опытом воспитания нового поколения успешных и уверенных в себе людей, рассказывает о том, как прививает подросткам ценности этикета, учит их эффективной коммуникации и помогает найти свой путь к успеху.

– Валентина, как вы пришли к идее создания курсов по этикету?

– Конечно меня вдохновили родители! Хочу сразу выразить благодарность родителям, они дали мне возможность получить образование как академическое, так и жизненное еще с детства. Спасибо маме, что через конфронтацию со мной, она все равно привила мне четкую систему ценностей, разделяя добро и зло. Поверьте, привить это подростку достаточно трудно, нужно быть храбрым, бесстрашным и ОЧЕНЬ любящем родителем. (смеется) Также моя мама сыграла ключевую роль, помогая мне интегрироваться в европейское общество.

Далее по жизни я получала образование и знание от мира и моего окружения. Мне кажется, что процветание мира зависит от образования и порядочного отношения к друг другу.

С таким богатым жизненным опытом и знаниями я хочу делится с молодым поколением и не только молодым! Знание этикета и умение придерживаться хороших манер способствуют уверенности в себе, профессиональному росту и формированию интересных связей.

– Почему, по вашему мнению, этикет так важен в современном обществе?

– В современном обществе 21 века царит хаос и распущенность, а этикет и хорошие манеры, часто считают слабостью. Использование грубых слов и выражений набирает популярность среди подростков и уже даже младшего поколения. Я не призываю к запрету грубостей, однако считаю, что их употребление следует ограничивать, особенно в женской речи. Вместе с тем, грубые выражения могут быть важным элементом языка в определенных контекстах, таких как в рэпе.

Пропаганда грубости свидетельствует о стремлении людей избегать усилий для культурного обогащения. Примитивный стиль общения постепенно разрушают нравственность человека, его культурный код и желание развиваться. Это все ведет к деградации личности.

Многие люди не имеют эмоционального интеллекта или он просто слабый и это нормально! По жизни важно сохранять баланс, что предполагает умение управлять своим поведением и реагировать на события без агрессии. Это возможно в себе воспитать! Даже если вы эмоциональный человек. Хорошие манеры играют значимую роль в развитии современного мира, помогая взаимодействовать с окружающими без излишней напряженности и побуждению конфликтов.

Помните, что агрессия порождает агрессию, в то время как спокойная реакция на события помогает сохранить баланс и найти здоровое решение в той или иной ситуации.

– Как вы адаптируете правила этикета для детей и подростков?

– Совместно с Алиной Гильмановой мы основали Edutainment Club — клуб для подростков, где мы игровым образом преподаем навыки этикета и коммуникации. Наш подход к образованию отличается от традиционной школьной модели, дополняя её игровыми элементами. Мы внедряем инновационные методики, включая нейрообразование, для стимуляции обоих полушарий мозга и лучшего усвоения информации. Мы также уделяем внимание важности навыков общения, т.к. умение говорить и взаимодействовать с окружающими оказывает значительное влияние на будущую карьеру и социальную жизнь подростков. В наших планах масштабировать эти методики в системе онлайн, а также проводить международные выезды для подростков.

– Вы упомянули, что современные подростки сильно ориентированы на карьеру и быстрый успех. Как вы в Edutainment Club помогаете им понять, что существуют и другие, более устойчивые и этичные пути достижения успеха?

– На данный момент благодаря социальным сетям, подростки часто считают, что крутой тот, кто богат и добился успеха, а каким образом он добился успеха их не волнует. Именно в Edutainment Club мы стараемся привить те самые ценности, где подросток понимает, что такое добро и зло. А главное, что деньги, это инструмент, а не смысл жизни. Можно купить вещь, а можно посадить дерево.

– Как подросток / человек будет использовать этот инструмент уже будет отличать и выделять его в обществе.

– Мы используем игровую форму образования, избегаем диктаторское общение и повествование, как это было в старое время. Не многие знают, но именно диктаторское обращение с детьми полностью выключает в них способность к анализу и проявлению себя. Очень часто люди долго не понимают, чем же они хотят заниматься, это все идет из образования. «Учитель знает лучше» или родители говорят «Потому что я так сказал (-а)».

Когда я покупала дополнительные материалы для формирования задания и проведение мастер-классов, то увидела, что все темы для подростков, актуальны и среди взрослых людей.

Ребенок сегодня — Человек будущего!