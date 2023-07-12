Платформа индивидуальных траекторий Мodeus: 6 лет на пользу университетам

Цифровой платформе Мodeus, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса в университетах - шесть лет. Уникальный проект компании CUSTIS из стартапа вырос в полноценное направление, собрав вокруг идеи индивидуальных образовательных траекторий мощное сообщество единомышленников: на сегодня в ИОТ-консорциуме 13 передовых университетов, в которых обучается 185 000 студентов, а самой платформой Мodeus постоянно пользуются более 40 000 студентов и преподавателей в 10 вузах России.

«Создавая Modeus, мы решали центральную, по нашему мнению, проблему современного высшего образования. Большинство работодателей считают, что уровень подготовки специалистов в вузах средний или низкий. Вузы по-прежнему готовят студента к абстрактному и зачастую несуществующему рабочему месту, а сейчас гораздо важнее увидеть в человеке способности и привить компетенции, нужные для успешного развития в постиндустриальную эпоху. Именно под такую работу вузов мы развиваем особенный инструмент — Modeus», — говорит генеральный директор CUSTIS, председатель совета ИОТ-консорциума Владимир Рахтеенко.

В эти дни Мodeus празднует итоги академического года: в ТюмГУ, первым вступившим в программу ИОТ на этой платформе — новые выпуски студентов «ручной сборки», в УрФУ— первый звездный ИОТ-выпуск Радиофака, в Одинцовском филиале МГИМО завершилась первая выборная кампания, с нового учебного года в ИОТ-движение вместе с Мodeus включаются СПбПУ, ТУСУР и другие университеты.

6 лет — это приличный срок жизни информационной системы, и вот лишь несколько интересных фактов:

создано 34 070 модулей (дисциплин);

выпущено более 6 500 ИОТ-студентов;

проведено 382 выборные кампании с количеством дисциплин на выбор от 3 до 399;

каждую секунду 8 человек смотрят расписание в Modeus;

за все время было запланировано 1 242 882 мероприятий в расписании;

по запросам университетов создано 69 отчетов, которые доступны теперь постоянно всем клиентам Modeus;

на самом деле весь Modeus, который снаружи выглядит единым, «под капотом» состоит из 87 сервисов.

ИОТ-университет, которым руководит главный архитектор Modeus Павел Музыка, летом 2023 года получил лицензию на ДПО, осенью стартуют программы обучения для сотрудников университетов.

«Шесть лет назад у нас были только гипотезы, как это может работать, и амбиции сделать продукт во чтобы то ни стало. За это время мы подтвердили почти все гипотезы, смогли масштабировать платформу до 40 тысяч студентов, исправили проблемы роста и ошибки первых запусков, отработали технологию трансформации образовательной модели университета и внедрения платформы», — говорит Музыка.

Ольга Вовк, руководитель проектов внедрения и клиентского сервиса Мodeus, говорит, что днем рождения проекта команда считает 12 июля 2017 года — от первого модуля учебного процесса на проде: «Сейчас в команде более 50 человек, география - Москва, Калуга, Новосибирск, Рыбинск, Нижний Новгород, Ставрополь, Саратов, Минск, Кемерово, Краснодар. Мы обрастаем новыми компетенциями, а с приходом в CUSTIS Ирины Гординой позиционирование продукта вышло на новый уровень, дважды в год ИОТ-сообщество собирается на ИОТ-слёт и конференцию».

О том, как начинался Modeus и чем продолжается – подробнее в соцсетях ИОТ-университета (https://vk.com/iot_university).

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