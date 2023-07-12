Okko объявил дату выхода и представил трейлер заключительной части фильма о Михаиле Горшенёве

Фильм выйдет онлайн в день десятилетней годовщины со дня смерти фронтмена группы «Король и Шут».

19 июля онлайн-кинотеатр Okko представит вторую часть фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте». Премьерный показ проекта состоялся в рамках фестиваля нового российского кино «Горький Fest» в Нижнем Новгороде, а сразу после его завершения премьеру поддержала столица - специальный показ состоялся в летнем кинотеатре Парка Горького сразу после торжественной церемонии фестиваля ORIGINAL+ Doc.

Вторая и заключительная часть фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» выйдет в особенную дату – 19 июля пройдет 10 лет с момента смерти Горшенёва. Во второй части авторы фильма расскажут историю о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям, идеалам, и в какой момент созданный образ становится больше самого человека. О саморазрушении и непримиримости по отношению к тем, кто с тобой не согласен. Когда в круг противников могут попасть и отец, и лучший друг. Авторы проекта – сценарист и режиссер Дарья Иванкова, режиссер монтажа Тимур Фёдоров. Производством фильма занималась компания «Мувистарт».

Фильм вновь затронет тему взаимоотношений между участниками коллектива и расскажет о том, как создавалась зонг-опера «TODD». Зрители впервые услышат о последних днях жизни Михаила Горшенёва.

«Вторая серия получилась совсем другая по настроению. Более философская, но не менее важная. Для меня она больше про то, как важны отношения с друзьями и с семьей, которые мы формируем на протяжении всей своей жизни. О важности этих отношений. Потому что в целом история про Мишу получилась, как история про глобальное одиночество. Хотя со стороны кажется, что от этого одиночества у него было спасение», – рассказывает сценарист и режиссер проекта Дарья Иванкова.

18+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.