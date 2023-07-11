85 лет в эфире: от Ленинградского телевидения к Пятому каналу

85 лет назад, 7 июля 1938 года, в Санкт-Петербурге вышла в эфир первая постановочная передача. Именно эту дату принято считать днем рождения Ленинградского телевидения, продолжателем традиций которого является Пятый канал.

Сегодня Пятый – один из лидеров национального эфира. Он входит в ТОП-4 федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 4+», «Все 18+». В обеих аудиториях за минувший год канал установил абсолютные рекорды по показателям. В августе 2022 года зафиксировано сразу три исторических рекорда по среднемесячной доле в этих же аудиториях «Все 18+» и «Все 4+» и в ключевой для Пятого аудитории «Все 25-59». За последние 13 лет начиная с 2010 года доля в аудитории «Все 18+» выросла на 258%.

Акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург» было создано по Распоряжению Правительства России в 1998 году на базе ГТРК «Петербург». Все это время компания динамично развивается, следует традициям своего предшественника – Ленинградского телевидения - быть новатором в отрасли и преумножать его достижения.

За 85 лет Ленинградское телевидение много раз становилось первым и задавало тон в развитии телеиндустрии. 1 мая 1949 года с помощью первой на территории СССР передвижной установки провели внестудийную трансляцию и показали демонстрацию трудящихся с Дворцовой площади. Это был уникальный эксперимент и настоящий прорыв, положивший начало жанру прямого телерепортажа. Именно на Ленинградском телевидении в 1952 году был создан первый телесуфлер «ТС-52», который в дальнейшем стали использовать все студии страны. Спустя 10 лет, в 1962 году из Ленинградского телецентра на улице Чапыгина, 6, началось первое в стране цветное вещание. Здесь не боялись экспериментов, изобретали новые жанры и открывали новые имена. Так в 1965 вышли молодежные программы и викторины, а в апреле 1984 года в ленинградском эфире появилось первое в стране музыкальное шоу «Музыкальный ринг». В программе начали применять аналоговые спецэффекты и интерактив. Ленинградские специалисты на много лет опередили социальные сети и сотовые телефоны и придумали систему обратной связи со зрителем, аналогов которой не было не только в нашей стране, но и во всем мире. В начале 80-х здесь уже снимали опытные передачи в 3D формате и открыли первую в Европе цифровую студию.

Через год, в 1985, телецентр на Чапыгина соединил два континента и провел первый телемост между СССР и США с Владимиром Познером и Филом Донахью. Здесь прозвучала знаменитая фраза «В СССР секса нет!», которая облетела весь мир. На самом деле слова были вырваны из контекста. Во время телемоста пожилая американка сказала, что у них в стране вся реклама крутится вокруг секса, и спросила, есть ли в Союзе такие ролики. Жительница Ленинграда Людмила Иванова ответила: «У нас в стране секса нет, мы категорически против этого. Но у нас есть любовь!» Однако окончание фразы заглушил смех в студии. Соседка Людмилы забрала у нее микрофон и произнесла: «Секс у нас есть! У нас рекламы нет!».

Первые в стране телевизионные дебаты тоже прошли на ленинградском телевидении. Здесь же в 1991 году создавался первый мужской телевизионный журнал.

Уже в новое время, в 2005 году, благодаря инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала после длительного перерыва был возрожден легендарный выпускной «Алые паруса». Сейчас праздник является визитной карточкой Северной столицы и всей страны. Много лет Пятый является организатором водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» и ведет прямую трансляцию самого красивого праздника. Каждый год праздник выпускников удивляет своими масштабами миллионы людей по всему миру. В этом году юбилейные «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей за всю историю выпускного – почти 33 миллиона человек. Красочная феерия длилась 23 минуты 35 секунд, а в воздух было выпущено 72 тысячи салютных залпов.

Телеканал первым выпустил в эфир программу о детях, которые остались без попечения родителей. В марте 2013 года на Пятом стартовал проект «День ангела». Главную мечту «ангелов» – иметь родной дом и любящих маму и папу – и старается исполнять Пятый канал. За время существования проекта в семьи устроено 370 детей.

Пятый не только сохраняет традиции и гордится своей историей, но и развивает новые направления. В современную сетку вещания телеканала входят новостные выпуски с обзором событий в стране и мире, информационно-развлекательные, научно-познавательные и документальные программы, детективные сериалы – всего более 3 000 часов оригинального контента собственного производства в год.

На протяжении всей своей истории Пятый канал использует новейшие технологии, чтобы информировать, показывать уникальные программы, качественные сериалы, которые не только развлекают, но и дают полезные советы, учат милосердию и добру. Для своих любимых зрителей Пятый уже подготовил много сюрпризов к сезону 2023-2024. Поклонники детективного жанра увидят средневековый сериал «Витязи», детективы «Леон», «Пилигрим», «Настоящий», «Контуженный», новые сезоны уже полюбившихся франшиз «Великолепная Пятерка», «Свои», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Стражи Отчизны» и другие.

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