«Плотник»: фильм, получивший приз зрительских симпатий кинофестиваля «Окно в Европу» представят в KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере драмы из линейки KION Originals «Плотник» Авдотьи Смирновой, впервые показанной на кинофестивале «Окно в Европу» и получившей приз зрительских симпатий. Главные роли в картине исполнили Анна Рыцарева, Сергей Уманов и Алексей Филимонов. Производством фильма занималась компания Hype Film в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром KION. Новый полнометражный фильм Авдотьи Смирновой эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре KION 9 декабря.

В частном доме под Ульяновском мирно живет семья Осиповых. Отец работает плотником за небольшую зарплату, мать занимается воспитанием сына. В день празднования деревянной свадьбы ребенок ударяется головой о лестницу – родители пугаются, но серьезной травмы нет. На голове мальчика находят лишь шишку, которая почему-то не проходит. Местные врачи подозревают рак, и Осиповы не знают, что делать: обследоваться и лечиться в Москве, или ехать за границу? Но для этого нужны большие деньги и связи, которых у семьи нет. Приходится искать помощи у родственников и знакомых, которые оказываются не самыми щедрыми и понимающими людьми.

Авдотья Смирнова — режиссер с обширной фильмографией. В начале карьеры она плотно сотрудничала с Алексеем Учителем, написала сценарии к его лентам «Дневник его жены» (2000) и «Прогулка» (2003). Свою первую полнометражную картину «Связной» сняла в 2006 году и получила приз на кинофестивале «Кинотавр» за лучший дебют. С тех пор ее проекты участвуют в главных российских смотрах и получают самые престижные премии индустрии. В 2022 году сериал «Вертинский», вышедший в онлайн-кинотеатре KION, получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ».

«Плотник» — пятый полнометражный фильм Авдотьи Смирновой. Его премьера состоялась вне конкурса на открытии кинофестиваля «Окно в Европу-2022», ее работа была отмечена вторым призом зрительских симпатий. Производством проекта занималась кинокомпания Hype Film («Казнь», «Время года зима») в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром KION при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и фонда «Кинопрайм».

Роли исполнили: Анна Рыцарева («Шторм»), Сергей Уманов («Вертинский»), Алексей Филимонов («Жить»), Светлана Казарцева (актриса озвучки, «Излом времени») и Маргарита Бычкова («Батальонъ»). Вместе с Авдотьей Смирновой над сценарием работала известная писательница Марина Степнова, лауреат литературной премии «Большая книга» и автор романа «Женщины Лазаря».

«Мы очень рады, что у зрителей появится возможность познакомиться с картиной, которая поднимает очень важную социальную тему. Сейчас довольно просто забыть о других ежедневных проблемах, с которыми сталкиваются во многих семьях. Проблемы, которые нас продолжают окружать и которые никуда не исчезли. Необходимо обращать на них внимание. Я верю, что после просмотра картины Авдотьи Смирновой у зрителя появится желание жить и продолжать бороться, несмотря ни на что. На мой взгляд, в этом и заключается основная миссия нашего фильма. «Плотник» — это очень глубокое исследование человеческой природы», – говорит Илья Стюарт, продюсер Hype Film.

«Мы гордимся тем, что авторское фестивальное кино вызывает у зрителей KION большой интерес. Поддержка авторов, говорящих на социально важные темы, для нас является делом, которое помогает развитию. Фильм «Плотник» под новым углом смотрит на проблему детских болезней: есть немало фильмов о том, как с ними справляются или не справляются матери, и совсем немного – о том, как это переживают отцы», – комментирует Игорь Мишин, генеральный продюсер KION, продюсер фильма.

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