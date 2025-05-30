Победители онлайн-конкурса независимых разработчиков игр представят свои проекты на площадке фестиваля ИГРОПРОМ

В четвертом ежегодном онлайн-конкурсе ИГРОПРОМ приняли участие 65 проектов, которые соревновались в 19 номинациях. Жюри определило победителей, все они получат возможность представить свои игры на фестивале ИГРОПРОМ 2025.

В течение двух месяцев участники демонстрировали высокий уровень инноваций и творческого подхода. Некоторые проекты выиграли сразу в нескольких номинациях, что подтверждает их конкурентоспособность. Все победители получат билеты и бесплатные стенды для участия во Всероссийском фестивале-выставке ИГРОПРОМ 2025, а также ценные призы от партнёров, включая сертификаты на услуги анимации и тестирования, которые помогут в дальнейшем развитии и выходе на рынок.

«Конкурс ИГРОПРОМ — профессиональная площадка для поддержки и развития отечественной игровой индустрии, особенно для небольших и независимых команд с высоким творческим потенциалом. Такие студии часто остаются в тени крупных игроков, поэтому им особенно важна поддержка и возможность заявить о себе. Конкурс даёт уникальный шанс получить профессиональный фидбек, расширить аудиторию и установить прямой диалог с экспертами и инвесторами. Мы гордимся, что ИГРОПРОМ формирует благоприятную экосистему для инноваций и талантов, укрепляя позиции российской игровой индустрии», — отметил программный директор фестиваля ИГРОПРОМ Андрей Пушкарёв.