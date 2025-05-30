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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUПобедители онлайн-конкурса независимых разработчиков игр представят свои проекты на площадке фестиваля ИГРОПРОМ

Победители онлайн-конкурса независимых разработчиков игр представят свои проекты на площадке фестиваля ИГРОПРОМ

editor
By editor
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В четвертом ежегодном онлайн-конкурсе ИГРОПРОМ приняли участие 65 проектов, которые соревновались в 19 номинациях. Жюри определило победителей, все они получат возможность представить свои игры на фестивале ИГРОПРОМ 2025.

В течение двух месяцев участники демонстрировали высокий уровень инноваций и творческого подхода. Некоторые проекты выиграли сразу в нескольких номинациях, что подтверждает их конкурентоспособность. Все победители получат билеты и бесплатные стенды для участия во Всероссийском фестивале-выставке ИГРОПРОМ 2025, а также ценные призы от партнёров, включая сертификаты на услуги анимации и тестирования, которые помогут в дальнейшем развитии и выходе на рынок.

«Конкурс ИГРОПРОМ — профессиональная площадка для поддержки и развития отечественной игровой индустрии, особенно для небольших и независимых команд с высоким творческим потенциалом. Такие студии часто остаются в тени крупных игроков, поэтому им особенно важна поддержка и возможность заявить о себе. Конкурс даёт уникальный шанс получить профессиональный фидбек, расширить аудиторию и установить прямой диалог с экспертами и инвесторами. Мы гордимся, что ИГРОПРОМ формирует благоприятную экосистему для инноваций и талантов, укрепляя позиции российской игровой индустрии», — отметил программный директор фестиваля ИГРОПРОМ Андрей Пушкарёв.

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