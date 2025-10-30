«Почему петербургские львы улыбаются?» Сказка

В большом городе Санкт-Петербурге жил ученик 6 класса обычной общеобразовательной школы по имени Алёша. Он очень любил свой город: его широкие реки, кружевные мосты и высокие дворцы. Но больше всего на свете Алёше нравились львы.

Не живые, конечно — памятники. В Петербурге, как известно, львы особенные – каменные и чугунные. Они сторожат набережные, сидят у парадных лестниц и смотрят в воду своими мудрыми глазами. И у каждого льва был свой характер. Одни выглядели свирепыми и грозными, другие – спокойными и важными. Но Алёша заметил кое-что удивительное.

Однажды, гуляя с мамой по набережной реки Мойки, он остановился у целой семьи львов. Они лежали, поджав лапы, и смотрели на прохожих. И вдруг Алёша увидел, что у одного из львов, самого маленького, уголки рта поднялись вверх, и на его каменной морде застыла самая настоящая улыбка!

— Мама, смотри! – прошептал Алёша. – Этот лев улыбается! Почему?

Мама улыбнулась в ответ и сказала:

—Это очень старая и добрая история, сынок. Хочешь, я тебе её расскажу?

И они сели на скамейку, а мама начала свой рассказ.

* * *

«Видишь ли, Алёша, давным-давно, когда наш город только строился, сюда со всего света привозили самых лучших мастеров, архитекторов и скульпторов. Они создавали всю эту красоту, что нас окружает. И был среди них один мастер, звали его Пётр. Он умел оживлять камень. В его руках холодный гранит и мрамор становились то кружевом, то складками платья, то листьями деревьев. Но больше всего на свете Пётр хотел высечь из камня льва.

Не просто грозного царя зверей, который внушает страх, а льва мудрого, доброго, который будет охранять город и его жителей не силой, а спокойствием и лаской. Он мечтал, чтобы его лев улыбался.

«Лев – существо гордое, а улыбка – признак простодушия. Улыбающийся лев – это нелепо!» – говорили ему другие мастера.

Но Пётр не слушал их. Он днём и ночью трудился над своей скульптурой. И вот однажды ночью, когда он наносил последние штрихи на морду своего каменного зверя, случилось чудо. В мастерскую через высокое окно влетел самый настоящий Ангел с Петропавловского шпиля. Он парил в воздухе, и от него исходил мягкий, тёплый свет.

«Я вижу, ты создаёшь нечто особенное, мастер», – сказал Ангел. Его голос был похож на звон колоколов.

Пётр от удивления едва не выронил резец.

«Я хочу подарить городу защитника, который будет вселять не страх, а надежду», – объяснил он.

Ангел подлетел к каменному льву, коснулся его каменного лба своим перстом и прошептал:

«Пусть этот страж видит не только беды, но и радости. Пусть он замечает смех детей, первую любовь, добрые поступки горожан и красоту белых ночей. И пусть всё это согревает его каменное сердце, а на губах рождается улыбка. С этого дня все львы, которые будут охранять Санкт-Петербург с добрым сердцем, будут улыбаться».

Сказав это, Ангел исчез. А Пётр взглянул на своего льва и ахнул: на его морде играла самая добрая и немного загадочная улыбка.

С тех пор так и повелось. Львов в городе становилось всё больше и больше. И те из них, чьи сердца (а они, хоть и каменные, у них всё равно есть!) были наполнены любовью к городу, начинали потихоньку улыбаться. Потому что сильный и добрый всегда радуется за всех жителей, какими бы они не были».

* * *

Алёша слушал, затаив дыхание.

— Значит, этот лев видит все хорошие вещи, которые происходят в городе?

— Именно так, – кивнула мама. – Он видел, как Пушкин сочинял свои стихи, как по рекам плавали первые пароходы, как люди любовались разводом мостов. Он видел тысячи свадеб, когда счастливые женихи и невесты фотографировались рядом с ним. Он слышал смех таких мальчиков, как ты. И от всего этого его сердце наполнялось теплом, которое и проступало улыбкой на его каменном лице.

С того дня Алёша стал ещё внимательнее. Он находил улыбающихся львов в самых разных уголках города. Вот у Египетского моста два могучих льва с кольцами в пасти смотрят друг на друга, и кажется, что они вот-вот рассмеются от какой-то своей шутки. А вот знаменитые львы на Львином мостике, совсем маленькие и изящные, будто ухмыляются, глядя на своё отражение в воде канала Грибоедова.

Алёша даже завёл себе привычку. Каждый раз, проходя мимо такого льва, он подходил к нему, гладил по холодному боку и шептал:

— Привет, страж. Всё спокойно. Сегодня был хороший день.

И ему казалось, что улыбка льва в этот момент становится чуть шире и теплее. Потому что самое главное, что понял Алёша – улыбка заразительна. Даже каменная. Увидел улыбку льва – улыбнись ему в ответ, а потом – родителям, другу, прохожему. И тогда в большом каменном городе станет чуточку светлее и уютнее, как в самой доброй сказке.

И если ты, гуляя по Санкт-Петербургу, встретишь улыбающегося льва, знай – он улыбается именно тебе. Потому что ты – часть той радости, которую он веками собирает и хранит в своём большом каменном сердце».

Но, даже не смотря на свою любовь к стражам Петербурга, в глубине своей души Алёша мечтал вырасти посетить саванну. Посмотреть на величественных и благородных зверей в их естественной среде обитания — в природе.