«Все тебя ненавидят»: в новом тизере продолжения «Детей перемен»

Готовится к выходу в эфир второй сезон криминальной драмы «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Уже скоро поклонники семейной саги смогут увидеть продолжение истории Флоры и ее большой семьи. Представляем первый тизер нового сезона.

Съемки прошли летом 2025 года в Москве, Владимире, Костроме, Протвино и Жуковском. К ролям в проекте вернулись: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. К звездному касту присоединились: Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова. За производство отвечает START при поддержке «НМГ Студии».

«Когда мы сели писать второй сезон, у нас не было четкого плана, но сюжет стал рождаться буквально сам. Персонажи, ситуации, повороты — все это словно всплывало из подсознания. Рассказанные кем-то истории переплетались с вымышленными сюжетами, и нам самим потом было уже сложно разделить, где фантазия, а где реальность. И в этом главная прелесть второго сезона — он неожиданный, непредсказуемый, экспрессивный, жесткий и немного безумный», — рассказывают режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Авторы «Детей перемен» интригуют: когда они только писали сценарий второго сезона, то и предположить не могли, что всех героев будет так… жалко. Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) уже не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«Мне очень нравится, что у Любы и Сережи всегда получаются сложные, объемные персонажи, которые способны на разные поступки — и плохие, и хорошие, — делится Виктория Исакова, с удовольствием вернувшаяся к роли Флоры. — Это очень жизненно: в чем-то ужасном тоже есть свое обаяние. История Флоры и ее характер продолжают развиваться не всегда в ожидаемом ключе, и, хотя некоторый “крючок” был заброшен еще в финале первого сезона, уверена: новые повороты ее судьбы увлекут зрителей».

Во втором сезоне Флору по-прежнему окружают главные мужчины ее жизни, и один из них — бывший муж Генрих Павлович в исполнении Сергея Гилева — найдет себе новое призвание, а еще, как рассказывал актер, «похорошеет» и «продолжит путь к успеху». Сергей Гилев признается, что не смог бы пропустить съемки продолжения ни при каких обстоятельствах. «У нас с Любой Львовой и Сергеем Тарамаевым есть традиция: я снимаюсь во всех их фильмах и сериалах с тех пор, как начал в них сниматься, и стараюсь не пропускать, — говорит актер. — Пропускать нельзя, и им надо снимать меня обязательно, хотя бы в маленькой роли. Еще у нас есть традиция, что, когда я снимаюсь у них, я читаю только свою роль, а все остальное не читаю, чтобы потом, когда сериал выйдет, смотреть, удивляться и радоваться. И мне вместе со зрителями будет интересно узнать, что же такое выдумала Флора, чем же занялся Петр и куда в итоге придет Генрих Павлович».

Чего ждать поклонникам семейной саги от второго сезона? Восторга — уверен исполнитель роли младшего сына Руслана Хетаг Хинчагов. «Я вообще считаю, что нельзя смотреть второй сезон “Детей перемен” без матраса сзади, потому что, если вы будете падать в обморок от удивления, больно ударитесь, — шутит актер. — А если серьезно, то ждать стоит любви и жестокости, жестокости и любви. А что останется в конце — любовь или жестокость, решать уже вам».

Фото: START и Wink