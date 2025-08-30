Почему все ругают новую школьную форму и при чем тут ГОСТ

Модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин проанализировал эволюцию российских стандартов на школьную форму и выяснил, что критика направлена не туда. Оказалось, что проблема не в новом ГОСТе, а в том, как его интерпретировали при создании образцов.

В августе 2025 года интернет взорвался от возмущения новой школьной формой. Один стилист назвал её «архаичной» и заявил, что она «вызовет ухмылку у любого нормального человека». Другой эксперт поддержал критику: мальчики в такой форме будут выглядеть «как выходцы из СССР», а девочки — «как старые девы пятидесятых». Особенно доставалось бордовому цвету для девочек, который, по мнению модных критиков, старит даже десятилетних школьниц.

Но вся эта критика основана на недоразумении. То, что показало Роскачество как образцы «правильной» формы по ГОСТу, вовсе не является обязательным дизайном. Новый стандарт ГОСТ Р 71582-2024 вообще не содержит требований к фасону, цвету или дизайну одежды. Он регулирует только технические характеристики тканей: воздухопроницаемость должна быть не менее 100 кубических дециметров на квадратный метр в секунду для основных материалов, гигроскопичность — не менее 9% для школьной группы, содержание свободного формальдегида — не более 75 микрограммов на грамм.

Анализ документов показывает интересную эволюцию приоритетов. Предыдущий стандарт ПНСТ 450-2020 был значительно строже: требовал гигроскопичность не менее 10% для сорочечных тканей и содержание формальдегида не более 45 микрограммов на грамм. Новый ГОСТ смягчил эти требования до 9% и 75 микрограммов соответственно, введя систему оптимальных и допустимых значений. Это означает, что теперь для пошива школьной формы можно использовать более широкий спектр материалов — от классических хлопковых тканей до современных смесовых полотен с добавлением полиэстера.

Практически это открывает дорогу для использования тканей типа поплин (хлопок с полиэстером в соотношении 65/35), габардин с эластаном для большей комфортности, или даже качественный трикотаж интерлок для повседневных рубашек и блузок. Главное — чтобы ткань «дышала» и не содержала вредных веществ выше допустимых норм. Для подкладки можно использовать вискозу или ацетатный шелк, которые хорошо отводят влагу и не электризуются.

Это не деградация стандартов, а признание реальности российского рынка. Жесткие требования предыдущего ГОСТа часто приводили к тому, что производители просто игнорировали стандарт, выпуская форму «по техническим условиям». Новый подход позволяет большему количеству производителей соответствовать требованиям, сохраняя при этом безопасность для детей. Например, теперь для школьной формы подойдет костюмная ткань с содержанием шерсти всего 30%, тогда как раньше требовалось не менее 50%.

Интересно, что в советское время никто не жаловался на «старомодность» формы — тогда она символизировала равенство и дисциплину. Коричневые платья для девочек шились из прочной шерстяной ткани «мадам» или хлопкового габардина, а гимнастерки для мальчиков — из плотного хлопка или льна. Сегодня те же цвета и фасоны вызывают насмешки, хотя технически советская форма была довольно практичной: служила годами и легко стиралась в домашних условиях.

Новый ГОСТ впервые в российской истории стандартизации включил понятие «деловой стиль» и даже рекомендации по размещению государственной символики. Это отражает современный подход: форма должна не только защищать здоровье ребенка, но и воспитывать патриотизм. Документ также впервые регламентирует требования к фурнитуре — пуговицы и молнии не должны иметь острых краев, а металлические элементы должны быть легкими и прочными.

Проблема образцов Роскачества в том, что их создавали по принципу «безопасно и недорого», забыв про эстетику и современные материалы. Кривые карманы, устаревшие фасоны и неудачные цвета — это не требования ГОСТа, а результат экономии на дизайне. Между тем, современные ткани позволяют создавать одежду, которая одновременно соответствует всем нормам безопасности и выглядит стильно. Например, костюмная ткань с эластаном обеспечит необходимую свободу движений, а правильно подобранный цвет — от классического темно-синего до благородного серого — будет универсально смотреться на детях любого возраста.

Модные критики правы в одном: современные дети действительно живут в другом ритме и имеют другие потребности. Им нужна одежда из тканей, которые не мнутся за восемь часов уроков (например, полиэстер с хлопком в соотношении 65/35), легко стираются и быстро сохнут. Все это вполне совместимо с требованиями ГОСТа — нужно просто грамотно подойти к выбору материалов и конструкции изделий.

Для производителей открываются новые возможности. Они могут использовать современные технологии обработки тканей — антибактериальную пропитку, защиту от пятен, легкую глажку. Главное — чтобы итоговые показатели воздухопроницаемости и гигроскопичности соответствовали стандарту. Школы же получили свободу выбора: любые фасоны, любые цвета, главное — безопасные ткани и качественный пошив.

Решение проблемы лежит не в отмене стандарта, а в его правильной интерпретации. Производители уже начинают адаптироваться: появляются коллекции школьной формы из современных смесовых тканей, которые соответствуют ГОСТу, но при этом выглядят актуально. Возможно, уже через несколько месяцев мы увидим школьную форму нового поколения — безопасную, красивую и практичную, сшитую из качественных материалов по современным лекалам.