Российскую анимацию представили на The Changchun Film Festival

В Чанчуне завершился 20-й юбилейный кинофестиваль The Changchun Film Festival, посвящённый 120-летию китайского кинематографа и 80-летию основания Чанчуньской киностудии. Российская программа, подготовленная РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, вызвала большой интерес у зрителей и представителей СМИ.

Особое внимание традиционно привлекли российские анимационные проекты, которые пользуются популярностью как в Китае, так и в других зарубежных странах. В программе были представлены полнометражные анимационные фильмы: музыкальная сказка о поиске настоящей любви «Бука. Моё любимое чудище» (2021, реж. Виктор Глухушин, Максим Волков) и семейный мультфильм о похищении волшебного артефакта «Чинк. Хвостатый детектив» (2022, реж. Григорий Вожакин).

Также в рамках фестиваля зрители увидели авторские драмы. Трогательная картина о детской мечте «Там, где танцуют стерхи» (2024, реж. Михаил Лукачевский) покорила китайскую аудиторию. Фильм якутского режиссера уже собрал россыпь наград на разных международных фестивалях в прошлом году. В их числе Гран-при VII Якутского международного кинофестиваля этнического кино, Гран-при конкурса тюркских стран Международного кинофестиваля «Евразия», Гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» и другие.

В программу российских показов вошла и история о силе чувств «Свет» (2023, реж. Антон Коломеец), а также комедийная мелодрама о путешествии через всю Россию на велосипеде «Поехавшая» (2023, реж. Антон Маслов). За роль в этом фильме актриса Елена Яковлева была номинирована на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль.

