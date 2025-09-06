Концептуальная поп-артистка GLAZAMI продолжает показывать синглы будущего альбома ФАНТАСТИК ФРИК

Поп-артистка GLAZAMI выпустила третий сингл из своего предстоящего альбома ФАНТАСТИК ФРИК. Ретро-путешествие, в которое артистка забирает слушателя с первых секунд трека. В «Скажи мне» GLAZAMI звучит совсем не так, как в других своих треках. Здесь вместо бойких и довольно конкретных мелодий мы слышим томный гипнотический шепот. В компании синтов из 80-х эта песня звучит как поездка в закат на винтажном Корвете. А еще как молодость, ветер в волосах и сексуальная энергия.

GLAZAMI – артистка и автор песен, выпускающая танцевальную музыку с бойкими припевами, глубокими смыслами и чувственным вокалом. Это новый поп для осознанных людей на грани между разговором по душам и желанием качать танцпол. Завоевав внимание аудитории рядом синглов и дебютным альбомом в 2024 году, артистка приближается к релизу концептуального танцевального ФАНТАСТИК ФРИК, два сингла из которого, «Иллюзия» и «Эгоист», были тепло приняты кор-аудиторией артистки.