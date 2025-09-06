VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиКонцептуальная поп-артистка GLAZAMI продолжает показывать синглы будущего альбома ФАНТАСТИК ФРИК

Концептуальная поп-артистка GLAZAMI продолжает показывать синглы будущего альбома ФАНТАСТИК ФРИК

editor
By editor
72
glazami
Фото © пресс-служба Vibe Departament

Поп-артистка GLAZAMI выпустила третий сингл из своего предстоящего альбома ФАНТАСТИК ФРИК. Ретро-путешествие, в которое артистка забирает слушателя с первых секунд трека. В «Скажи мне» GLAZAMI звучит совсем не так, как в других своих треках. Здесь вместо бойких и довольно конкретных мелодий мы слышим томный гипнотический шепот. В компании синтов из 80-х эта песня звучит как поездка в закат на винтажном Корвете. А еще как молодость, ветер в волосах и сексуальная энергия.

GLAZAMI – артистка и автор песен, выпускающая танцевальную музыку с бойкими припевами, глубокими смыслами и чувственным вокалом. Это новый поп для осознанных людей на грани между разговором по душам и желанием качать танцпол. Завоевав внимание аудитории рядом синглов и дебютным альбомом в 2024 году, артистка приближается к релизу концептуального танцевального ФАНТАСТИК ФРИК, два сингла из которого, «Иллюзия» и «Эгоист», были тепло приняты кор-аудиторией артистки.

Предыдущая статья
MIA MOON простилась с летом гимном школьных будней
Следующая статья
Почти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru