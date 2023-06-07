Под соусом любви: певец-романтик из Беларуси Yurchelos заставит чаще биться сердца

8 июня состоится первый большой сольный концерт белорусского певца и актёра Yurchelos’а. Мероприятие пройдёт на одной из самых модных гастрономических локаций в центре столицы, фудмолле «Депо. Москва». В этот вечер гости смогут отдохнуть от суеты большого города, перезагрузиться и наполниться новыми силами, почувствовать себя нужными и любимыми.

Yurchelos’а называют музыкальным философом любви за его песни, каждый стих которых содержит код самого главного и тёплого чувства. Молодой певец уже успел выпустить 3 альбома, занять первую строчку в чарте Europa Plus Беларусь со своим главным хитом «Пьяное такси» и сняться в качестве актёра в таких нашумевших проектах, как «СашаТаня», «Возвращение Мухтара», «The Тёлки», «Балет».

Певец уверен, что без любви нет радости, наслаждения жизнью и в общем – ничего. Подарите себе романтический музыкальный вечер и приходите к нам со своими вторыми половинками! А если вдруг вы пока одни, то, быть может, именно во время этого выступления встретитесь взглядом с тем самым человеком, который подарит вам стихи о любви и сделает счастливее!

Начало концерта – 21:00.

Где? Москва, ул. Лесная, 20, стр. 3, «Депо. Москва».

Вход свободный.

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