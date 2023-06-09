В Оренбурге отреставрируют памятник архитектуры XIX века

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области выдала положительное заключение на работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание гауптвахты сер. XIX в.». Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

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Историческое здание гауптвахты расположено в Оренбурге на Набережной улице, 29. Сегодня здесь размещаются экспозиции «Музея истории Оренбурга». Он же выступает заказчиком проекта по сохранению объекта культурного наследия. Памятник был поставлен на государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от № 176 от 20 февраля 1995 года.

Здание, напоминающее средневековую готическую крепость, было построено в 1856 году для архива оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. Но уже через год планы градоначальника изменились, и в одной части здания-«крепости» разместили караульную службу, а в другой – камеры для нарушителей воинской дисциплины Оренбургского гарнизона. Так здание архива стало гауптвахтой, и в таком качестве оно прослужило вплоть до 70-годов XX века. В 1978 году здесь открыли Музей истории города Оренбурга.

Проект по сохранению объекта культурного наследия, одобренный региональной экспертизой, предполагает укрепление фундаментов, а также устранение дефектов лестниц, перекрытий и кровли, замену внутренней отделки помещений. В обновленных интерьерах музея планируют разместить экспозиционные залы «История средневекового замка», «Русский модерн», «Основание Оренбурга», «Крестьянская война», «Интерьер жителя Оренбурга», «Оренбург глазами А. С. Пушкина» и другие тематические собрания экспонатов.

Застройщик – Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории Оренбурга». Проектная организация – ООО «Научно-производственное предприятие РОНА».

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