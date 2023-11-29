Подписано соглашение о сотрудничестве между РМС и Ассоциацией китайских музыкантов

Российский музыкальный союз (РМС) заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией китайских музыкантов (Chinese Musicians Association, СМА).

Крупнейшая в Китае Ассоциация музыкантов создана в 1949 году не только на основе индивидуального членства, но и объединяет различные профессиональные сообщества: союзы композиторов, оркестровых музыкантов, исполнителей на традиционных инструментах и т. п. Так же как и РМС, Ассоциация представляет Китай в Международном музыкальном совете (IMC), выступая в роли Национального музыкального совета.

Подписание соглашения — итог успешного проведения в сентябре 2023 года Международной научной конференции «Китайская музыкальная культура и Россия», где заместитель председателя Ассоциации китайских музыкантов, ректор Харбинской консерватории Ян Яньди рассказал, что открывается новая глава в культурном взаимодействии России и Китая.

Руководитель Ассоциации китайских музыкантов, композитор, профессор Центральной Пекинской консерватории КНР Е Сяоган подчеркнул при подписании документа, что образование и культура всегда считаются основными элементами системы взаимопонимания между странами и сотрудничество CMA и РМС будет способствовать упрочнению творческих связей между музыкантами Китая и России.

Председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский рассказал о том, музыкальные традиции России и Китая тесно переплетены. «Фундамент для развития сотрудничества между РМС и CMA был заложен еще в 2016 году, когда китайская делегация приезжала в Москву и в ходе встречи с представителями СМА мы договорились о расширении взаимодействия. Сегодня, подписав соглашение, мы вышли на новый уровень. Реализация совместных проектов при поддержке национальных музыкальных советов двух стран позволит укрепить отношения между творческими объединениями, культурными и образовательными центрами, музыкантами России и Китая. Мы видим в этом серьезные перспективы», — отметил Андрей Кричевский.

Стороны подтвердили приверженность принципам Конвенции Юнеско об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения и в ближайшее время обсудят конкретные планы по организации совместных проектов.