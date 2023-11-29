Представитель Владимирской области стал победителем конкурса «Молодой предприниматель России»

Конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проводился треком Росмолодежь.Бизнес, а его итоги подвели на Всероссийском фестивале молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ». В конкурсе принимали участие предприимчивые молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые уже смогли проявить себя как предприниматели или имеют перспективную идею. В соревновании участвовали две лиги — «Молодой предприниматель» и «Молодежь с идеями». Церемония награждения победителей прошла на площадке фестиваля.

Молодых предпринимателей России выбирали по разным направлениям: самозанятые, женский, международный, медиа- и агробизнес, инновационно-технологическое, экологическое, креативное и классическое предпринимательство, производство и социальная польза. Был и специальный приз в номинации «Школьная лига». Школьников и студентов с бизнес-идеями оценивали в номинациях классического, креативного, социального и технологического предпринимательства. В конкурсе приняли участие молодые люди со всей страны, в том числе из новых регионов.

Дмитрий Бухарин из Владимирской области занял первое место в номинации «Инновационно-технологическое предпринимательство».

Отдельно отметили и наставников будущих предпринимателей. В конкурсе «Битва наставников», проводимом треком Росмолодежь.Бизнес, определили лучших из лучших по восьми номинациям.

Первый ключевой день Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ» проходил в разных форматах: ток-шоу с предпринимателями, мастер-классы, экспертные мастерские, тренинги и дискуссии с участием представителей бизнеса, государственных структур и политических партий. Мероприятие проходит в Доме молодежи (55-й павильон) на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». В фестивале участвуют будущие и начинающие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости обратить особое внимание на развитие молодежного предпринимательства и создание комфортных условий для самореализации молодых людей. Это ключевой фактор роста малого и среднего бизнеса.

Молодежи нужно разбираться во всем разнообразии мер поддержки со стороны государства, корпораций, банков, бизнес-ассоциаций и некоммерческих организаций. Вопросы эффективного взаимодействия бизнеса и власти обсудили на панельной дискуссии.

«Молодым людям важно найти себя, определить свой путь, будь то перспективы карьерного развития или реализация предпринимательских инициатив и навыков. Молодежное предпринимательство является перспективным звеном развития российской экономики. Всероссийский фестиваль “БИЗНЕС МОЛОДЫХ” выступает как медиатор актуальных событий и новостей для всей молодежи, которая занимается предпринимательством. Его участники могут развить свой бизнес, ознакомиться с возможностями, которые предоставляет трек Росмолодежь.Бизнес, найти партнеров, инвесторов», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров.