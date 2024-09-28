Подведены итоги первого дня стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев. Инновации профессионального образования в области культуры»

26 сентября в Московской области прошел первый день шестой стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев. Инновации профессионального образования в области культуры». Организатором конференции традиционно выступает РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации В рамках первого дня сессии участники и приглашенные спикеры рассмотрели ряд вопросов, наиболее важных для музейного сообщества.

Наталья Виртуозова, Генеральный директор АНО «ДВД «Россия», одна из создателей ставшей уже легендарной выставки «Россия», ответила на вопросы участников сессии, опытом работы над крупнейшим проектом и поделилась планами на развитие выставочного центра «Россия». Так же, ею был анонсирован ряд крупных международных проектов, первый из которых начнётся уже в ноябре.

Одной из наиболее важных и актуальных тем сессий стало авторское право — Александра Плясухина, ведущий советник отдела авторского права Департамента правового регулирования Министерство Культуры РФ осветила особенности работы с авторским правом в музейной сфере и ответила на вопросы участников сессии.

В рамках международного блока к участникам сессии обратился руководитель культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ Масуд Ахмадванд. В своем обращении, он подчеркнул важность развития международного межмузейного сотрудничества, для развития и укрепления культурных связей между странами. Директор УК «Витебского областного краеведческого музея» Татьяна Старинская, выступавшая с докладом посвященном музейному проекту «Витебский художник», так же отметила важность развития международных связей между музеями для их развития и привлечения аудитории. Опыт успешной реализации международных проектов, возникших благодаря прошлым сессиям «Единой модели», доказывает важность и актуальность тем, поднятых спикерами.

Выступление Дениса Вайнштейна, директор по развитию билетной системы МТС Live, было посвящено освещению возможностей платформы МТС Live для музеев, а так же знакомству участников с инновационными сервисами, которые позволяет расширить доступ посетителей к дополнительным услугам значительно улучшая пользовательский опыт и увеличивая посещаемость культурных мероприятий.

Доклад Александра Боровского, посвященный созданию выставки «Весть» открыл тему кураторской работы, которая будет активно представлена на протяжении всей сессии. Одной из важнейших и вызывающих особенный интерес тем «Единой модели» является PR и продвижение музеев. В рамках текущей сессии этой теме было посещено выступление Ксении Ламшиной, Руководителя Радио «Кльтура», которая поделилась инструментами в части взаимодействия музеев со СМИ и аудиторией.

Традиционно, в финале первого дня, по гостеприимному приглашению директора музея Новый Иерусалим Анны Антипенко, все участники сессии посетили музей, где смогли ознакомиться с постоянной экспозицией и новыми проектами.