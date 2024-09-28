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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПодведены итоги первого дня стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев. Инновации профессионального...

Подведены итоги первого дня стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев. Инновации профессионального образования в области культуры»

editor
By editor
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росизо

26 сентября в Московской области прошел первый день шестой стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев. Инновации профессионального образования в области культуры». Организатором конференции традиционно выступает РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации В рамках первого дня сессии участники и приглашенные спикеры рассмотрели ряд вопросов, наиболее важных для музейного сообщества.

Наталья Виртуозова, Генеральный директор АНО «ДВД «Россия», одна из создателей ставшей уже легендарной выставки «Россия», ответила на вопросы участников сессии, опытом работы над крупнейшим проектом и поделилась планами на развитие выставочного центра «Россия». Так же, ею был анонсирован ряд крупных международных проектов, первый из которых начнётся уже в ноябре.

Одной из наиболее важных и актуальных тем сессий стало авторское право — Александра Плясухина, ведущий советник отдела авторского права Департамента правового регулирования Министерство Культуры РФ осветила особенности работы с авторским правом в музейной сфере и ответила на вопросы участников сессии.

В рамках международного блока к участникам сессии обратился руководитель культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ Масуд Ахмадванд. В своем обращении, он подчеркнул важность развития международного межмузейного сотрудничества, для развития и укрепления культурных связей между странами. Директор УК «Витебского областного краеведческого музея» Татьяна Старинская, выступавшая с докладом посвященном музейному проекту «Витебский художник», так же отметила важность развития международных связей между музеями для их развития и привлечения аудитории. Опыт успешной реализации международных проектов, возникших благодаря прошлым сессиям «Единой модели», доказывает важность и актуальность тем, поднятых спикерами.

Выступление Дениса Вайнштейна, директор по развитию билетной системы МТС Live, было посвящено освещению возможностей платформы МТС Live для музеев, а так же знакомству участников с инновационными сервисами, которые позволяет расширить доступ посетителей к дополнительным услугам значительно улучшая пользовательский опыт и увеличивая посещаемость культурных мероприятий.

Доклад Александра Боровского, посвященный созданию выставки «Весть» открыл тему кураторской работы, которая будет активно представлена на протяжении всей сессии. Одной из важнейших и вызывающих особенный интерес тем «Единой модели» является PR и продвижение музеев. В рамках текущей сессии этой теме было посещено выступление Ксении Ламшиной, Руководителя Радио «Кльтура», которая поделилась инструментами в части взаимодействия музеев со СМИ и аудиторией.

Традиционно, в финале первого дня, по гостеприимному приглашению директора музея Новый Иерусалим Анны Антипенко, все участники сессии посетили музей, где смогли ознакомиться с постоянной экспозицией и новыми проектами.

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