Поэтическая вечеринка в галерее современного искусства

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3 декабря в 18:00 в Галерее GLUBINA состоится поэтическая арт-вечеринка LivePoetsParty.

Соединяя столь разные медиумы поэзии, перформанса, музыки, диджеинга участники вечеринки создадут теплую атмосферу поддержки и созидания. Около тридцати авторов из разных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Курск, Тула, Ижевск, Хабаровск, Владивосток, Геленджик прочитают свои произведения оффлайн и онлайн. Представят разные стили — от ультрамодных до классических. Начинающие поэты и мастера выступят на одной сцене.

Авторские выступления будут сопровождаться живой музыкой, видеоматериалами, возможны яркие перформансы и неожиданные коллаборации. Повелителями танцевальных ритмов между поэтическими чтениями будут диджей Ксения Кудасова и медиахудожник Илья Минин (Eli).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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