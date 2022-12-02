Поэтическая вечеринка в галерее современного искусства

3 декабря в 18:00 в Галерее GLUBINA состоится поэтическая арт-вечеринка LivePoetsParty.

Соединяя столь разные медиумы поэзии, перформанса, музыки, диджеинга участники вечеринки создадут теплую атмосферу поддержки и созидания. Около тридцати авторов из разных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Курск, Тула, Ижевск, Хабаровск, Владивосток, Геленджик прочитают свои произведения оффлайн и онлайн. Представят разные стили — от ультрамодных до классических. Начинающие поэты и мастера выступят на одной сцене.

Авторские выступления будут сопровождаться живой музыкой, видеоматериалами, возможны яркие перформансы и неожиданные коллаборации. Повелителями танцевальных ритмов между поэтическими чтениями будут диджей Ксения Кудасова и медиахудожник Илья Минин (Eli).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.