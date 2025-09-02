Полина Гагарина, Алсу, Алексей Чумаков и другие звезды поделились опытом с участниками летнего кэмпа «Новая волна»

Академия Игоря Крутого провела традиционный ежегодный творческий летний кэмп в рамках международного конкурса «Новая волна», который в этом году прошел в Казани. В мероприятии участвовали более 80 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет со всей России. Юные таланты получили уникальную возможность пообщаться с профессионалами музыкальной индустрии и любимыми российскими звездами, поучаствовать в творческих конкурсах и познавательных мастер-классах. Кроме того, участники кэмпа посетили репетиции и концерты престижного международного конкурса. А Хор Академии Игоря Крутого стал полноправным участником «Новой волны», исполнив хиты с известными артистами.

На фан-встрече с участниками кэмпа побывали известные артисты — Полина Гагарина и Алексей Чумаков, которые поделились своим опытом, вдохновили юных талантов и были с ними вполне откровенны. «Если вы хотите много денег — это точно не та профессия, — признался Алексей Чумаков. — Музыка — это про другое. Это про нужность, про удовольствие, про настоящие эмоции, которыми хочется делиться, порой даже не ожидая ничего взамен».

На репетициях «Новой волны» дети смогли увидеть популярных артистов: Диму Билана, Алсу, Стаса Михайлова, Ани Лорак, Сергея Лазарева и многих других; увидеть процесс подготовки к концертам и получить ценные советы от профессионалов за кулисами. Также участники кэмпа имели возможность пройтись по красной дорожке, взять автографы и сделать памятные фотографии с любимыми артистами. Вместе со своими родителями они посетили концерт группы Иванушки International и творческий вечер Ларисы Долиной. Не обошлось и без озорства и веселья — юные артисты с энтузиазмом присоединились к трендовому танцу Татьяны Булановой и заслужили аплодисменты от самой артистки.

Хор Академии Игоря Крутого традиционно стал полноценным участником «Новой волны», продемонстрировав высокий уровень мастерства и профессионализм. Дети выступили вместе с Валерием Леонтьевым, Леонидом Агутиным, группой Иванушки International и Амирчиком, а также Ларисой Долиной и Алексеем Чумаковым. Этот опыт позволил юным талантам почувствовать себя настоящими артистами на большой сцене.

В течение всего кэмпа дети активно занимались вокалом, актерским мастерством, хореографией под руководством ведущих педагогов Академии Игоря Крутого: Константина Работова, Ольги Фридман, Олега Перова и Юлии Беловой. Для участников кэмпа был организован вокальный конкурс «Битва Талантов». Все лауреаты получили награды и дипломы, а завоевавшие гран-при — участие в Международном вокальном конкурсе «Шаг Вперед».

Дети также встретились с художественным руководителем Академии Игорем Крутым и сделали совместное фото с мэтром. В завершение кэмпа все отведали вкусный торт и поделились впечатлениями о насыщенной творческой неделе. Чтобы оставить яркие воспоминания о хорошо проведенном времени, каждый участник получил фирменный мерч Академии Игоря Крутого — на память о незабываемом событии. Такой формат активного летнего отдыха в творческой атмосфере позволил молодым талантам не только раскрыть свои способности, но и обрести наставников и новых друзей со всей страны.

«Нам всё очень понравилось, — поделились своими впечатлениями юные артисты. — Мастер классы — замечательные. Было здорово окунуться в атмосферу «Новой волны». Спасибо за отличную организацию кэмпа. Мы получили массу впечатлений и главное — огромное желание петь и учиться у лучших! За это — отдельное спасибо преподавателям Академии!».

«Хочу поблагодарить за эмоции, которые получили не только дети, но и мы, взрослые, — добавили родители участников кэмпа. — За организацию, за возможность погрузиться в эту среду, за новый интересный опыт, за душевных педагогов. Мы остались в восторге! Отдельное спасибо за новые знакомства и новых друзей. В следующем году с удовольствием присоединимся к кэмпу снова!».