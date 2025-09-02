Лолита выдала замуж певицу Анастасию Казанцеву

Певица и телеведущая Анастасия Казанцева вышла замуж. 30 августа в подмосковном ресторане «Жан Реми» состоялось торжество — избранником артистки стал Сергей Путятинский, топ-менеджер из сферы финансов. Торжество прошло в камерном формате — только для семьи, близких друзей и творческой команды артистки. Почетным гостем стала певица Лолита Милявская, которая исполнила несколько хитов и поздравила молодожёнов.

Три образа и платье «в последний момент»

Невеста сменила три наряда. Для утра невесты и автопати Анастасия выбрала лёгкие платья локального бренда ФэшнЧика. Любопытная деталь: дизайнер марки родом из Перми — родного города певицы. «Это было неожиданное совпадение, которое сделало образы ещё ближе к сердцу», — призналась Анастасия.

Ну а главное свадебное платье для церемонии было создано на заказ в ателье Milleo. Над нарядом работали два месяца: вручную расшивали фату и каждую складку платья. «Последние штрихи мы доделывали буквально в ночь перед свадьбой, прямо на мне, в отеле», — говорит артистка. Образ завершили культовые туфли Jimmy Choo: «Для меня это свадебная традиция — у меня они ассоциируются именно с этим днём».

Атмосфера и эмоции

Свадьба прошла в классическом стиле. Декораторы готовили площадку двое суток, чтобы создать атмосферу уюта и элегантности. Среди гостей из шоу-бизнеса была Лолита Милявская, а также стилисты, визажисты и концертный директор Казанцевой. «Мы хотели сохранить камерность и не превращать свадьбу в шоу ради картинок», — подчеркнула певица.

Среди сюрпризов для молодожёнов — видео с поздравлениями от близких и трогательный ролик о самом празднике, смонтированный прямо во время торжества. «Самым важным моментом для меня были клятвы и обмен кольцами, а также просмотр ролика — он получился невероятно красивым и очень личным», — поделилась Анастасия.

Новая фамилия и планы на Медовый Месяц

После свадьбы артистка возьмет фамилию мужа, но её творческий псевдоним останется прежним: выступать она продолжит под именем Анастасии Казанцевой. Обручальные кольца пара изготовила на заказ у того же ювелира бренда Bugakov Jewelry, что создал и помолвочное кольцо, — они выполнены в едином стиле и составляют гармоничный дуэт.

Певица также рассказала о планах на свадебное путешествие: «Классического медового месяца у нас не будет, потому что впереди насыщенный рабочий график. В сентябре мы планируем театры и концерты, в октябре — короткий яхтенный тур в Турции и поездку в Японию».

Лолита как главный гость вечера

Особенным гостем торжества стала Лолита Милявская — Настя является поклонницей творчества певицы: «Я давно люблю Лолиту как артистку, её песни знает вся моя семья. И для гостей это стало огромным сюрпризом. Особенно приятно в такой день получить поздравление от моей любимой певицы, которая является для меня примером силы, успеха и того, что такое Женщина. Я ей восхищаюсь».

История любви пары началась несколько лет назад на одной из выставок российских вин — именно там будущие супруги познакомились. Как признаётся Анастасия, это была «та самая» встреча, после которой ты уже не смотришь на других. Свадьба прошла без лишней помпы, но с особой атмосферой тепла и искренних эмоций.

Анастасия Казанцева — певица, телеведущая и модель. Обладательница титулов Miss Dubai и Miss World Russian Beauty, входила в список «Топ-100 самых красивых женщин 2023 года». Её треки «Россия» и «Ураган» звучат в чартах и собирают сотни тысяч прослушиваний.

Фото: личный архив Анастасии Казанцевой