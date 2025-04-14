Поп-артистка ZAPOLYA перезапускает карьеру с новым образом и песней «Беги от меня»

В 2024 году поп-артистка ZAPOLYA выпустила ряд успешных коллабораций и сольных треков, суммарно набравших более 15 млн прослушиваний на всех площадках. В конце года она сделала небольшой перерыв в релизах, чтобы пересмотреть вектор развития проекта и представить слушателям свое новое звучание. Первым треком в новой эре ZAPOLYA стал «Беги от меня», где артистка смешала понятную поп-мелодию с интересным сторителлингом, нео-поп продакшеном и этническим оттенком. Песня ждала своего часа пару лет и претерпела множество версий, а впервые была презентована на шоу Vibe Check от лейбла Vibe Department.

ZAPOLYA – артистка и сонграйтер из Сибири, выпускающая свою музыку с 2020 года. Девушка уже набрала более 75 млн прослушиваний на всех платформах, а в 2023 году отправилась в тур с ANNA ASTI. Полина пишет проникновенные поп-песни и исполняет их голосом с нежным фальцетом, а также набирает десятки тысяч просмотров на своих вертикальных роликах в соцсетях.