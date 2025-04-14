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Саша Санта выпустил новый трек «Никому никогда»

editor
By editor
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саша санта - никому никогда
Фото © Vibe Department

Саша Санта остается одним из самых продуктивных поп-артистов в российской музыке и представляет свой четвертый сольный сингл за 2025 год, не считая выпущенного ремикса на песню «Гороскоп» и коллаборации с МИЧЕЛЗ. Новый трек «Никому никогда» – это романтичная баллада в стиле нашумевшего хита артиста «Счастливыми». Здесь Саша Санта показывает изнанку своей души, признаваясь в любви к своей второй половине. Трек отличает мощный продакшн с живыми инструментами и гитарным соло, а также узнаваемый голос и фирменный стиль артиста, который традиционно сам выступил автором трека.

Саша Санта мощно завершил 2024 год, выпустив локальный хит Дельтаплан (более 7 млн прослушиваний) и подкрепив успех релиза клипом, который находится в ротации на 5 федеральных ТВ-каналах. 2025-й Саша начал с сольного трека «Белая метель», который набрал 2 млн прослушиваний за 1.5 месяца, затем поработал с МИЧЕЛЗ на его альбоме, представил трек «Гороскоп» на своем сольном концерте в Москве, который позже сопроводил ремиксом от TUSOVKA.

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