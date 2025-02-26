После выхода фильма «Пророк» продажи биографий Пушкина выросли в пять раз

Фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» получил разнополярные отзывы, но повысил интерес к биографии и творчеству писателя. В первую неделю после выхода картины продажи биографии поэта выросли в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», а в сервисе цифровых книг Литрес увеличилось количество поисковых запросов про Пушкина. Интерес к биографиям и книгам писателя подтверждает издательство АСТ.

В «Читай-городе» продажи биографий в первую неделю после премьеры — с 14 по 20 февраля — выросли в пять раз. Чаще всего покупают книгу авторства советского литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя».

Издательство АСТ также фиксирует рост продаж биографий. Книга Лотмана в серии «Эксклюзивная классика» продемонстрировала рост почти в четыре раза по всем каналам, включая книжную розницу и маркетплейсы. Биография «Пушкин» Ионы Ризнич, изданная АСТ нонфикшн, также показала рост — в 4,2 раза в рознице.

В АСТ отмечают, что книги великого русского писателя и поэта всегда пользуются большим спросом, а после кинопремьеры продажи произведений Пушкина в бумаге увеличились в 1,5 раза в совокупности во всех каналах. Особое внимание читателей привлекает серия «Эксклюзивная классика». В «Читай-городе» продажи произведений Пушкина выросли в 2,5 раза. ТОП-3 возглавил роман в стихах «Евгений Онегин», второе место у исторического романа «Капитанская дочка», на третьем – исторический роман «Дубровский».

В сервис электронных и аудиокниг Литрес фиксируют увеличение поисковых запросов по слову «Пушкин». По данным сервиса, количество запросов выросло на 10% по сравнению с неделей до премьеры фильма.

Топ-3 самых популярных биографии о Пушкине в «Читай-городе»

Юрий Лотман. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя;

Иона Ризнич. Пушкин;

Викентий Вересаев. Пушкин в жизни.

Топ-3 самых продаваемых произведений Пушкина в «Читай-городе»

Евгений Онегин;

Капитанская дочка;

Дубровский.

Топ-3 самых популярных произведений Пушкина в книжном сервисе Литрес (по количеству бесплатных скачиваний)