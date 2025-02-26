РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСЗФОМузей Мирового океана открывает «Каменный лес»

Музей Мирового океана открывает «Каменный лес»

editor
By editor
179
каменый-лес - музей мирового океана
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Впервые Музей Мирового океана представляет калининградцам и гостям региона выставку, посвященную появлению и развитию наземной флоры.

Земля не всегда была богата растительностью, лесами и саваннами, которые обеспечивают существование самых разнообразных животных сегодня. Лишь около 430 млн лет назад, в силурийском периоде мезозойской эры Земля начала медленно превращаться из безжизненной пустыни в планету, пригодную для сложных экосистем. Именно тогда появились первые примитивные сосудистые наземные растения высотой всего несколько сантиметров. Они и образовали первые подобия «ковров» на влажных прибрежных почвах – основу для будущих экосистем.

Развившиеся с течением времени из этих примитивных растений леса палеозоя не просто украшали планету – они создали условия для эволюции животных, включая первых насекомых, амфибий, рептилий. Их углерод, спрессованный в пластах угля и нефти, до сих пор питает нашу цивилизацию, напоминая о временах, когда Земля училась дышать.

На смену палеозойской эре пришла мезозойская и стала временем грандиозных преобразований в растительном мире. Истинная революция произошла в меловом периоде, 145–66 млн лет назад, когда совершили прорыв покрытосеменные растения. Их цветы и плоды позволили привлекать опылителей и эффективно распространять семена. К середине мелового периода они затмили голосеменных, создав новые экосистемы. Растительность стала основой для новых пищевых цепей: насекомые, динозавры и млекопитающие эволюционировали вместе с цветами, формируя взаимовыгодные связи.

Покрытосеменные, гибкие и адаптивные, унаследовали Землю, а мезозойские леса, пройдя через огонь, лёд и кислотные дожди, заложили основу для современного мира флоры.

Кайнозойская эра, начавшаяся 66 миллионов лет назад, стала временем, когда растительный мир окончательно сформировал облик нашей планеты. Особую главу в истории этой эры занимают янтарные леса. В регионах, подобных современной Балтике, гигантские хвойные деревья выделяли смолу, которая, словно капсула времени, сохранила детали древних экосистем. Янтарные леса просуществовали миллионы лет, пока глобальные изменения не сместили баланс.

Современный растительный мир – наследник всех трансформаций, произошедших с течением времени. Человек, ставший геологической силой, ускорил изменения: вырубка лесов, распашка степей и расширение географического распространения растений сместили баланс. Тем не менее, в тропиках ещё дышат реликтовые дождевые леса, в сибирской тайге шумят потомки мезозойских хвойных, а в саваннах Африки злаки, победившие в олигоцене, кормят миллионы животных. Кайнозой показал, что растительность – не просто фон, а активный участник истории планеты. Её способность адаптироваться, возрождаться и создавать новые формы жизни остаётся залогом устойчивости биосферы, даже когда будущее ставит перед ней новые вызовы.

Посетители выставки познакомятся с подлинными палеонтологическими находками, которые впечатляют своим возрастом – от древнейших водорослей, сформировавшихся 440-430 млн лет назад до цветковых растений, существовавших 10 млн лет назад. Подавляющее количество образов демонстрируются впервые. Впечатляет и география находок – Антарктида, Патагония, Бразилия, США, Шотландия, Германия, Мадагаскар. Обширно представлена и территория нашей страны – Калининградская область, Поволжье, Пермский и Красноярский край, Чукотка.

Впервые посетителям представлены несколько десятков образцов янтаря с растительными включениями из известной коллекции немецкого естествоиспытателя Иоганнеса Фрича.

Предыдущая статья
После выхода фильма «Пророк» продажи биографий Пушкина выросли в пять раз
Следующая статья
Остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» победила в категории «Лучший художественный фильм» на кинофестивале «Сочи Фильм Фестиваль»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru