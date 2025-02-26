Музей Мирового океана открывает «Каменный лес»

Впервые Музей Мирового океана представляет калининградцам и гостям региона выставку, посвященную появлению и развитию наземной флоры.

Земля не всегда была богата растительностью, лесами и саваннами, которые обеспечивают существование самых разнообразных животных сегодня. Лишь около 430 млн лет назад, в силурийском периоде мезозойской эры Земля начала медленно превращаться из безжизненной пустыни в планету, пригодную для сложных экосистем. Именно тогда появились первые примитивные сосудистые наземные растения высотой всего несколько сантиметров. Они и образовали первые подобия «ковров» на влажных прибрежных почвах – основу для будущих экосистем.

Развившиеся с течением времени из этих примитивных растений леса палеозоя не просто украшали планету – они создали условия для эволюции животных, включая первых насекомых, амфибий, рептилий. Их углерод, спрессованный в пластах угля и нефти, до сих пор питает нашу цивилизацию, напоминая о временах, когда Земля училась дышать.

На смену палеозойской эре пришла мезозойская и стала временем грандиозных преобразований в растительном мире. Истинная революция произошла в меловом периоде, 145–66 млн лет назад, когда совершили прорыв покрытосеменные растения. Их цветы и плоды позволили привлекать опылителей и эффективно распространять семена. К середине мелового периода они затмили голосеменных, создав новые экосистемы. Растительность стала основой для новых пищевых цепей: насекомые, динозавры и млекопитающие эволюционировали вместе с цветами, формируя взаимовыгодные связи.

Покрытосеменные, гибкие и адаптивные, унаследовали Землю, а мезозойские леса, пройдя через огонь, лёд и кислотные дожди, заложили основу для современного мира флоры.

Кайнозойская эра, начавшаяся 66 миллионов лет назад, стала временем, когда растительный мир окончательно сформировал облик нашей планеты. Особую главу в истории этой эры занимают янтарные леса. В регионах, подобных современной Балтике, гигантские хвойные деревья выделяли смолу, которая, словно капсула времени, сохранила детали древних экосистем. Янтарные леса просуществовали миллионы лет, пока глобальные изменения не сместили баланс.

Современный растительный мир – наследник всех трансформаций, произошедших с течением времени. Человек, ставший геологической силой, ускорил изменения: вырубка лесов, распашка степей и расширение географического распространения растений сместили баланс. Тем не менее, в тропиках ещё дышат реликтовые дождевые леса, в сибирской тайге шумят потомки мезозойских хвойных, а в саваннах Африки злаки, победившие в олигоцене, кормят миллионы животных. Кайнозой показал, что растительность – не просто фон, а активный участник истории планеты. Её способность адаптироваться, возрождаться и создавать новые формы жизни остаётся залогом устойчивости биосферы, даже когда будущее ставит перед ней новые вызовы.

Посетители выставки познакомятся с подлинными палеонтологическими находками, которые впечатляют своим возрастом – от древнейших водорослей, сформировавшихся 440-430 млн лет назад до цветковых растений, существовавших 10 млн лет назад. Подавляющее количество образов демонстрируются впервые. Впечатляет и география находок – Антарктида, Патагония, Бразилия, США, Шотландия, Германия, Мадагаскар. Обширно представлена и территория нашей страны – Калининградская область, Поволжье, Пермский и Красноярский край, Чукотка.

Впервые посетителям представлены несколько десятков образцов янтаря с растительными включениями из известной коллекции немецкого естествоиспытателя Иоганнеса Фрича.