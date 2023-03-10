«Предпоследняя инстанция» – продолжение комедийного хита выходит на ТНТ

20 марта на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала Okko «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях. Первый сезон истории о работе Управления по распределению душ (УПРД) стал хитом в онлайн-кинотеатре Okko и в эфире ТНТ.

Во втором сезоне зрители увидят работу УПРД спустя год. На первый взгляд всё выглядит отлично: Максим (Павел Прилучный) наладил все процессы, и помощь Валентины (Ирина Розанова) уже не нужна. Однако заслуженному работнику Управления придется вернуться в строй, чтобы разобраться с форс-мажором: заставить бывшего мужа отказаться от сделки с Дьяволом, из-за которой тысячи душ начали отправляться в Ад без распределения.

Помимо Павла Прилучного и Ирины Розановой, к своим ролям вернутся Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Яна Кошкина и другие. Также к касту присоединятся Равшана Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасова и другие звезды российского кино. Режиссером-постановщиком продолжения фэнтэзи-комедии вновь выступила Ольга Акатьева («Соври мне правду», «Предпоследняя инстанция», «Я читаю»).

Сарик Андреасян, продюсер проекта:

– Сериал стал большим хитом в Okko и показал высокие рейтинги на ТНТ. Думаю, что проект сделан со вкусом. В нем есть и юмор и смысл, а это довольно редкое качество, когда за легким повествованием стоит глубокая тема жизни и предназначения. Для меня успех был закономерен. Во втором сезоне режиссеру и сценаристу удалось придумать новый твист и не повторять ходы и сюжеты первого сезона, иначе мы бы просто завязли во вторичности и повторении самих себя. Я думаю, зритель увидит второй сезон в более масштабной форме с прекрасными актерскими дополнениями и сюжетными поворотами. Это двойная порция того, что уже полюбилось.

Павел Прилучный, исполнитель главной роли:

– Ко второму сезону Макс изменился, повзрослел, но временами все тот же обалдуй, хоть и старается быть ответственнее. Он стал внимательнее к людям, но по-прежнему пытается из любой ситуации извлечь выгоду для себя, бизнесмен же. В новых сериях зрителей ждут новые яркие персонажи. Наш дуэт с Ириной Розановой тоже никуда не денется: отношения между героями меняются, но подкалывать друг друга они не перестают. Уверен, зрителям второй сезон понравится даже больше первого.

Ирина Розанова, исполнительница главной роли:

– «Предпоследняя инстанция» изначально выгодно отличается от большинства проектов на ТВ, поскольку здесь сочетаются серьезный социальный подтекст и легкая форма повествования. Нам было очень приятно работать над сериалом, мы действительно делали его с любовью. Уверена, зрители обязательно почувствуют эту любовь во время просмотра второго сезона.

«Предпоследняя инстанция» – с 20 марта в 21:00 на телеканале ТНТ!

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