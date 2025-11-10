Великобритания: Принц Джордж впервые принял участие в музыкальном фестивале

В субботу, 8 ноября, Королевский Альберт-холл стал свидетелем знакового события. Принц Джордж, наследник британского престола, впервые посетил национальный Фестиваль памяти и продемонстрировал свою вовлеченность самым трогательным образом. Камеры запечатлели, как 12-летний принц вместе со своей матерью, принцессой Уэльской Кейт, стоя пел проникновенный гимн «Пребудь со мной».

Этот вечер, посвященный павшим героям, собрал всю верхушку власти: королевскую чету, премьер-министра Кира Стармера и других официальных лиц. Однако именно момент совместного пения матери и сына, будущего короля, стал одним из самых волнующих. После традиционных двух минут молчания зал огласился звуками государственного гимна «Боже, храни короля».

В этом году фестиваль, украшенный выступлениями сэра Рода Стюарта и Сэма Райдера, был посвящен особой дате — 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ