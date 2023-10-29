На «Телемании — 2023» пришло более 560 заявок из Москвы, Ростова- на-Дону, Санкт-Петербурга, Уссурийска, Тюмени, Краснодара, Саратова, Уфы, Читы, Симферополя, Нижнего Новгорода, Тамбова, Мурманска, Владимира, Белгорода, Новосибирска, Казани, Омска, Екатеринбурга, Перми, Иваново, Луганска, Оренбурга и других российских городов, а также из Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Швеции, США, Великобритании и других стран. За главные призы фестиваля в различных номинациях поборится 51 работа.

В состав Профессионального жюри в этом году вошли режиссер, теле- и радиоведущий, киножурналист Давид Шнейдеров, директор документального вещания RT, руководитель проекта aRTel.doc, генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева, PR директор TimeOut Елена Суринова, учредитель СМИ «Типичная Москва» Игорь Сумин, режиссёры Юлия Сапонова и Юрий Харнас, звукооператор и саунд-продюсер Владимир Литровник, оператор-постановщик телекомпании НТВ Роман Минлишев, продюсер Павел Кириллов, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) Римма Моисеева. Студенческое жюри представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР).

Телемания. Основной конкурс

Лучший репортаж

Человек с бункером, автор Евдокия Кожуханцева (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Сильные, автор Елена Котова (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Травили, травят и будут травить, автор Николай Чепиков (Московский педагогический государственный университет) ;

Медицина 2.0, автор Мария Лебусова (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Иди и делай, автор Александра Бархатова (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший документальный фильм

Любо Любэ, режиссёр Матвей Горбунов (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова) ;

Спорт на экране, режиссёр Ксения Милосердова (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Re-discovery, режиссёр Анна Данилова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Ауровиль. Город будущего, режиссёр Анна-Мария Бахтиярова (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Звезды в темноте, режиссёр Евгения Шемелина (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший игровой короткометражный фильм

Да-да, и Вас!, режиссёр Александра Пахолкова (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Сказка о свойстве времени, режиссёр Александра Лалова (Санкт- Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Уроки музыки, режиссёр Кристина Зыбенкова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова) ;

Дорога на Лачин, режиссёр Эдвард Казарян (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Колесо, режиссёр Лика Галич (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучший web-проект / телевизионная программа

Наследие, автор Наталья Тетенькина (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Свободный стиль, автор Макар Романенко (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Менделеев Live, коллаборация Института кино и телевидения (ГИТР) и Агентства ИНТОК в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

О холоде, режиссёр Алиса Кудрейко (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

После себя, режиссёр Григорий Ковалев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Ночная уборка, режиссёр Стефания Ракчеева (Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Чертаново, режиссёр Милена Кисельман, Агата Сергеева (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Лучшая работа режиссёра

Влада Лавренова (Здесь и сейчас, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Анна Чалых (Вызов, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Артем Кусяк (Курьер, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Лика Галич (Колесо, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Матвей Горбунов (Любо Любэ, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа журналиста / репортёра

Вера Пономарева (Исторические места России. Город Усолье, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Александр Бурмистров (Полвека просвещения, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Елизавета Усанова (Там, где начинается Россия, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Юлия Кольцова (Эффект кита, Институт кино и телевидения (ГИТР) — Артем Николаев (Люди, которых нет, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая операторская работа

Александра Размадзе (Меня зовут Имина, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Данила Мушкарев (Персики, Институт кино и телевидения (ГИТР) — Роман Гарнагин (Re-discovery, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Елизавета Волошина (Красный, желтый, зеленый, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа звукорежиссёра

Леонид Балинов (Да-да, и Вас!, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Максим Копалин (Рождение, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Илья Шемавнев (Спорт на экране, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Софья Васёва (Здесь и сейчас, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Алексей Быстрых (Любо Любэ, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа художника

Стефания Ракчеева (Ночная уборка, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Аполлинария Лиманская (О холоде, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Андрей Брынчик (Да-да, и Вас!, Институт кино и телевидения (ГИТР) — Александра-Мария Баширова (Красный, желтый, зеленый, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучший сценарий

Юлия Голикова, Александра Лолова (Сказка о свойстве времени, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) — Виктория Митрофанова (Исповедь перед верой, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Анна Данилова (Re-discovery, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Рената Хасьянова (Белочка, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Эдвард Казарян (Дорога на Лачин, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа продюсера

Владимир Калиш (Меня зовут Имина, Институт кино и телевидения (ГИТР) ;

Влада Родина (Персики, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Константин Пескичев, Яна Курбанова (Re-discovery, Санкт- Петербургский государственный институт кино и телевидения) ;

Александра Алехина (Любо Любэ, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Телемания.Junior

«Мой ласковый и нужный зверь», автор Роман Нагоркин, 3 мин (ГБОУ школа No 309 Центрального района Санкт-Петербурга) ;

Балетные, режиссер Алиса Лызлова, 9 мин (Академическая гимназия No 56 Санкт-Петербурга, Телевизионная студия 56 ТВ) ;

Видеорепортаж с элементами интервью «РИПОЛ классик – одно из первых коммерческих издательств в России», автор Яромир Смолев, 13 мин (ГБОУ Школа No 1468) ;

Дорога жизни. Взгляд из глубины, режиссер Полина Малушко, Мария Мардарь, 13 мин (Медиацентр School_Media, МОБУ «Муринская СОШ No3») ;

Играй, мой топшур!, автор Мария Захарова, 10 мин (Детская медиастудия «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС») ;

Красный демон в белой шляпе, режиссер Анастасия Астахова, 4 мин (ГБОУ «Школа «Бескудниково»);

Опасный момент, режиссер Анастасия Мальцева, 5 мин (Детская медиастудия «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС») ;

Заработать на карманные, автор Марина Федотова, 4 мин (Студия Пилот медиа) ;

Марьина Роща. Места памяти моей семьи, автор Светлана Ванюшкина, 17 мин (ГБОУ Школа No 1252 имени Сервантеса) ;

НА СВЯЗИ. Выпуск новостей — Молодёжно-Движенческий, автор Марина Федотова, 19 мин (Студия Пилот медиа) ;

Рахем итегез, автор Юрий Аблязов, 2 мин (Детская телестудия «СВОИ», МАУДО Дворец творчества, г. Нефтекамск.) ;

Цирк, открытый для жизни, режиссер Полина Паксютова, 9 мин (Медиацентр School_Media, МОБУ «Муринская СОШ No3») ;

Человечество, режиссер Алиса Кузнецова, 28 мин (МБОУ МЯГ Гимназия No4, детско-юношеская киностудия «Носфильм») ;

Шум Волн, режиссер Владислав Кудряшов, 1 мин (МБОУ СОШ No8) — Katarina Ljunga, автор Дмитрий Аникин, 5 мин (Nivrenaskolan).

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

Visited 1 times, 1 visit(s) today