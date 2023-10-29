«Милые люди» – как раз то, что нужно каждому этой осенью. Книга написана для тех, кто устал от враждебности и холодности окружающего мира, для тех, кто хочет укутаться в плед и ненадолго погрузиться в мир увлекательных историй, почувствовать уют, тепло и удовольствие от каждой прочитанной страницы. Эта книга для тех, кто любит творчество Бунина и Чехова и понимает толк в хороших рассказах.

Сборник новелл «Милые люди» – это вторая книга Гайнановой. И если первая «Бутылка» была основана на жизни самой Юли, ее опыте и переживаниях, то здесь автор захотела попробовать себя в новом для себя жанре. Да, практически у каждого рассказа есть предыстория из жизни, но все же в их основе неуемная фантазия автора, которая постепенно, страница за страницей, затягивает читателя, а потом обескураживает неожиданной концовкой.

Это цикл захватывающих историй о человеческой хрупкости, стойкости и, конечно же, о любви. Они написаны в лучших традициях русской прозы со всеми ее составляющими – глубиной, подтекстами, атмосферой, качественным языком и, самое главное, с неожиданными концовками.

«Эта книга – невероятные истории, накопленные мною за 10 лет, – рассказывает Юля, – я счастлива, что у меня появилась возможность поделится ими. Уверена, что они удивят, насмешат и растрогают даже самого искушенного читателя».

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