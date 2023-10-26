Подведены итоги конкурса по приглашению «Центры знаний по социальной поддержке». По результатам отбора Фонд Потанина поддержит проекты 19 организаций из 11 российских регионов. Конкурс «Центры знаний по социальной поддержке» продолжает инициативы Фонда по формированию центров компетенций в сферах, связанных с общественным развитием и содействием устойчивости некоммерческого сектора. Победители конкурса - организации, которые работают с наиболее уязвимыми социальными группами и готовы к институционализации и передаче своих знаний для повышения доступности и качества поддержки тех, кто особенно в ней нуждается.

«Управление знаниями – основа эффективной работы любой организации. Наше исследование «Какие знания нужны сегодня некоммерческому сектору» выявило запрос на обмен опытом, развитие насмотренности, а также на практикоориентированность знаний и быстроту обучения. Стандарты профессиональной деятельности сегодня задают НКО, которые системно подходят к накоплению и осмыслению опыта и стремятся транслировать лучшие практики. Модель центров знаний, которую мы развиваем с 2018 года, – это новый формат доставки знаний. Конкурс подтвердил, что команд, которые готовы сделать сектор более открытым и целостным, много. Мы приняли решение почти вдвое увеличить грантовый фонд, чтобы охватить как можно больше сложных тем и направлений по оказанию помощи уязвимым группам людей. Это возможность поддержать организации в намерении стать центрами знаний и внести вклад в дальнейшую профессионализацию сектора», – рассказала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Целевые группы победителей конкурса – люди старшего возраста, люди с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, дети с сиротским опытом и приемные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации и иные группы, которым необходимы помощь, обучение или социальная адаптация. При этом набор средств поддержки у победивших организаций очень широк – от адресного сопровождения и системы равных консультантов до инклюзивных технологий в музеях и социального спорта.

Всего на конкурс поступило 47 заявок, в которых участники конкурса представили концепции создания или развития на их базе центров знаний, предоставляющих возможность заинтересованным организациям и специалистам изучить успешный опыт и найти новых партнеров.

Дополнительную поддержку победителям конкурса окажут организации-менторы, участие которых в создании центров знаний профинансирует Фонд. Среди менторов, готовых к сотрудничеству с победителями, – крупные российские НКО и вузы.

Общий объем финансовой поддержки победителей конкурса составил 266 648 974 рубля. Целевое пожертвование Фонда можно будет использовать на реализацию проекта и обучение участников команды центра знаний. Длительность проектов варьируется от двух до трех лет.

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