Юлия Колерт представила новый трек. «Осень» - это невероятно поэтичная лирическая баллада в живом инструментальном звучании. Текст песни - это глубина чувств, эмоций и решимость отпустить что-то внутри, сохранив себя.
«Осень» представляет собой откровенный музыкальный нарратив, который призывает к размышлениям о изменении времени, чувств, жизни, обстоятельств.
Юлия Колерт продолжает дарить произведения, способные касаться самых глубоких уголков души - слушайте, чтобы почувствовать!
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