Прекрасные чудовища

Именно так назвали камерную, но крайне любопытную выставку сотрудники ГМИИ имени А.С. Пушкина .

Экзотические птицы и животные на полотнах, кунсткамеры и кабинеты редкостей – всё это существовало в Европе в XVI-XX веках. Выставка в стенах ГМИИ имени А.С. Пушкина объединила работы Альбрехта Дюрера, Джованни Пиранези, Дмитрия Плавинского, предметы декоративно-прикладного искусства, графики и керамики.

Вплоть до XVI века европейское общество не видело и не знало о существовании столь экзотических зверей и птиц. Всё изменила эпоха Великих географических открытий. Книги, карты, атласы, зарисовки привозили не только купцы, но и учёные. Таким образом, у человечества пробуждался интерес к научным познаниям, созданию новых дисциплин.

Феномен кунсткамер тоже представлен в выставочном зале. Богатые коллекционеры устраивали у себя в домах «кабинеты редкостей», так диковинные животные становились объектами изучения. Выставка полезна и хороша тем, что объединила не только непосредственно произведения живописи и графики, но и обратилась к мифологии, образам античности и средневековья, библейским сказаниям.

Марина АБРАМОВА