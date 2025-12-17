КИОН запустил игру «Тоннель. Пограничная смена» по мотивам одноименного сериала

К премьере криминального триллера «Тоннель» онлайн-кинотеатр КИОН запустил игру по мотивам сериала. Игра «Тоннель. Пограничная смена» представляет собой симулятор работы лейтенанта Многостороннего автомобильного пункта пропуска на российско-финской границе. Сюжет игры предшествует событиям сериала и застает главную героиню — Светлану Суворову — честной таможенницей, недавно приступившей к службе на пункте, где прежде работал ее пропавший без вести отец.

В ходе игры необходимо проверять документы граждан, которые пересекают границу Финляндии с Россией, на подлинность и действительность — и на основании этой проверки решать, кто пройдет через КПП, а кто нет.

По окончании смены игрок получает заработную плату, которую впоследствии распределяет на постоянно растущие потребности семьи — коммунальные услуги, продукты, одежду, ремонт жилья и т.п.

«Игра «Тоннель. Пограничная смена» расширяет вселенную криминального триллера, при этом не спойлерит сюжет, а знакомит пользователей с главной героиней сериала и спецификой ее профессии. Это одновременно и новая точка входа в мир «Тоннеля» для тех, кто не был знаком с проектом, и отличный шанс вернуться в полюбившийся сеттинг для его фанатов», — поделился Алексей Арефьев, директор по управлению продуктовым портфелем онлайн-кинотеатра КИОН.

Криминальный триллер «Тоннель» стартовал в онлайн-кинотеатре КИОН 1 декабря — далее сериал покажут в эфире телеканала НТВ. Режиссер сериала — Флюза Фархшатова («Спроси Марту», «Комплекс бога»). В главных ролях — Елизавета Боярская («Опасная близость», «Царь ночи»), Сергей Гилев («Хирург»), Таисья Калинина («Олдскул», «Как приручить лису»), Даниил Страхов («Гипнозис», «Берлинская жара»). Производство — студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ.

По сюжету неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила ее мужа. Шанс вернуть его есть, но для этого Свете придется забыть о принципах и пойти на сделку со своей совестью. Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?