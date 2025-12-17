«Отпечатки» с Акиньшиной, «Полдень» с Колокольниковым — самые ожидаемые проекты 2026 года

В наступающем году зрителей ждут новые проекты с главными звездами российского кино: Денисом Шведовым, Михаилом Пореченковым, Юлией Снигирь, Оксаной Акиньшиной, Викторией Толстогановой и другими. Разброс жанров и тем обещает быть широким: «КИОН» готовит для своей аудитории как комедии с необычными актерскими решениями, так и глубокие драмы о том, что такое семейная ответственность и как примириться со своим прошлым. Будут и яркие фантастические проекты с нетривиальной визуальной составляющей.

«Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым

Детективный триллер, драма о справедливости, мести и прощении. Яна, в прошлом воспитанница детского дома, ныне — следователь СК РФ, возвращается в родной город, чтобы принять участие в расследовании жестокого убийства семьи своего старого знакомого по детдому. Местные сотрудники СК считают, что резню устроил глава семейства, позже покончивший с собой. Однако Яна узнает и о других похожих трагедиях, имевших место в прошлом ее знакомых по детдому. В деле появляются новые жертвы, и обстоятельства указывают на то, что убийца может быть связан с воспитанниками и работниками детдома, в котором выросла героиня.

«Резервация» с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским и Екатериной Волковой

Первая экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Бывший полицейский Сергей возвращается домой — но дома больше нет. Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки, Сергей пробирается на закрытую территорию. Но только ли аномалия стоит у него на пути?

«Приговор» с Антоном Васильевым и Кариной Андоленко

Остросюжетная криминальная драма со звездой сериала «Хрустальный». 22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминальным прошлым и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослеплённый местью, он решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал.

«Полдень» с Юрием Колокольниковым, Максимом Матвеевым, Леонидом Ярмольником и Юлией Снигирь

Сериал по мотивам всемирно известного романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня» — одного из самых знаменитых произведений Стругацких. Его переиздавали и перевели на 19 языков, но экранизировали впервые. Действие сериала разворачивается в 2278 году: глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на другой планете и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и спасти Землю от катастрофы. Производством занимаются компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Туман» с Михаилом Пореченковым и Зоей Бербер

«Туман» — комедия о капитане полиции Виталии Туманском, одержимом личной местью. Во время покушения на него случайно погибает жена героя, и теперь капитан любой ценой намерен найти виновных. Чтобы сохранить место в полиции, Туманскому приходится заниматься текущими делами. В помощь капитану руководство назначает симпатичную девушку, старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера. Несовпадающие по характеру герои вынуждены научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и помочь капитану Туманскому в его личном расследовании.

«Зовите Витю!» с Ильей Соболевой и Александрой Бортич

Комедия с Ильей Соболевым, который берет новую глубину. Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит.

Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

«Дружбаны» с Борисом Дергачевым, Максимом Белбородовым и Михаилом Тарабукиным

Скетчком о друзьях детства, которые повзрослели, но не перестали дружить.

Почему мужчины живут меньше? Они забывают о правилах безопасности на рыбалке, заводят романы с замужними женщинами, а некоторые так вообще считают себя бессмертными и воюют с тещей. Три лучших друга — Юра (Борис Дергачев), Витя (Максим Белобородов) и Семен (Михаил Тарабукин) — постоянно попадают в неприятности, но не отчаиваются — ведь настоящие дружбаны всегда вытащат из любой жизненной ситуации.

Продолжение хита «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко

В основе суперпопулярной франшизы, которая продлена на еще один сезон — приключения охотника за нечистью (Роман Маякин) и капитана полиции Кати Земцовой (Лукерья Ильяшенко). Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами. Жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. А помогает мудрая Тетушка (Ирина Розанова), которая в молодости сама успешно охотилась на нечисть.

«Адвокаты» с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным

Комедия и бадди-муви от режиссеров Анны Пармас и Леонида Тележинского («Нереалити»). Молодой юрист Артем (Эльдар Калимулин) принципиально хочет пробиться на поприще адвокатской практики. Для этого он устраивается в фирму — агрегатор юридических услуг — “Юстасс”, где начинается его путь от оператора колл-центра до настоящего адвоката. И путь этот нелегкий, ведь его наставницей против своей воли становится самый лучший, но и самый сварливый адвокат Юстасса – Людмила (Екатерина Вилкова).

Теперь они вместе ежедневно защищают своих клиентов, решая их проблемы, и даже раскрывают дела в ходе своих адвокатских расследований. Попутно они наживают себя врагов и находят друзей, но главное, вопреки взаимной неприязни в начале истории, становясь настоящими друзьями.

«Отделение» с Ангелиной Поплавской, Викторией Толстогановой и Михаилом Тройником

Медицинская мелодрама, в центре которой находятся отношения матери и дочери. Даша готовится возглавить возглавить отделение женской клиники. Но планам не суждено сбыться: должность получает её мать, с которой она не общалась десять лет. Теперь они работают бок о бок — спасают пациентов и пытаются справиться с семейными обидами, которые мешают жить дальше.

Пока между матерью и дочерью растёт напряжение, в клинике кипит жизнь: врачи заводят служебные романы, строят отношения, переживают ночные дежурства и семейные кризисы. Каждый день — новые пациенты, новый шанс подарить жизнь и наладить собственную.

Фото: пресс-служба KION