1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Премьера документального сериала Анны Колосовой «Диалоги памяти: наука» на телеканале «Театр»

диалоги памяти наука - документальный фильм
Фото: пресс-служба Фонда имени народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова

Телеканал «Театр» представил первые серии нового многосерийного документального фильма Анны Колосовой «Диалоги памяти: наука», созданного Фондом имени народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова при поддержке Фонда Президентских грантов и Российской академии наук.

Проект объединяет истории нескольких десятков учёных — академиков, исследователей, аспирантов, — тех, кто определяет лицо современной российской науки. Через личные разговоры, архивные кадры и живые наблюдения фильм рассказывает о преемственности научных школ, о роли человека в открытии и сохранении знаний, о поиске смысла в научном труде.

«”Диалоги памяти: наука“ — это не просто хроника фактов и достижений. Это рассказ о людях, чья жизнь стала служением науке. Мы стремились показать живой, человеческий облик исследователя — того, кто ежедневно открывает новое, несмотря на все трудности», — говорит режиссёр Анна Колосова.

«Проект продолжает традицию отечественного научно-популярного кино, заложенную нашими предшественниками. Нам важно не только рассказать об истории Российской академии наук, но и показать, как развивается фундаментальная наука сегодня, через голоса её участников», — отмечает руководитель проекта Андрей Райкин, шеф-редактор телеканала «Культура».

Каждая серия — это отдельная глава, посвящённая одной из научных дисциплин: от физики и химии до биологии, гуманитарных и социальных наук. В центре внимания — судьбы и мысли тех, кто создаёт интеллектуальную историю страны.

