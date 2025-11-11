Премьера документального сериала Анны Колосовой «Диалоги памяти: наука» на телеканале «Театр»

Телеканал «Театр» представил первые серии нового многосерийного документального фильма Анны Колосовой «Диалоги памяти: наука», созданного Фондом имени народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова при поддержке Фонда Президентских грантов и Российской академии наук.

Проект объединяет истории нескольких десятков учёных — академиков, исследователей, аспирантов, — тех, кто определяет лицо современной российской науки. Через личные разговоры, архивные кадры и живые наблюдения фильм рассказывает о преемственности научных школ, о роли человека в открытии и сохранении знаний, о поиске смысла в научном труде.

«”Диалоги памяти: наука“ — это не просто хроника фактов и достижений. Это рассказ о людях, чья жизнь стала служением науке. Мы стремились показать живой, человеческий облик исследователя — того, кто ежедневно открывает новое, несмотря на все трудности», — говорит режиссёр Анна Колосова.

«Проект продолжает традицию отечественного научно-популярного кино, заложенную нашими предшественниками. Нам важно не только рассказать об истории Российской академии наук, но и показать, как развивается фундаментальная наука сегодня, через голоса её участников», — отмечает руководитель проекта Андрей Райкин, шеф-редактор телеканала «Культура».

Каждая серия — это отдельная глава, посвящённая одной из научных дисциплин: от физики и химии до биологии, гуманитарных и социальных наук. В центре внимания — судьбы и мысли тех, кто создаёт интеллектуальную историю страны.