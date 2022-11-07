Премьера фильма «Переправа» в Москве

14 ноября в Москве (Киноцентр «Октябрь», зал 8) состоится премьера фильма «Переправа» режиссера Насти Тарасовой и оператора Ирины Шаталовой, создателей Международного фестиваля документального кино «Докер».

Картина более трёх лет снималась на границе России и Китая, где две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Как им удаётся находить много общего при огромной разнице мировосприятия?

Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать своё будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако в самый неожиданный момент всё меняется под натиском глобального препятствия.

После премьеры — обсуждение с героями и творческой группой фильма.

Автор сценария и режиссер — Настя Тарасова, выпускница режиссерского факультета ВГИК, более 15 лет работает в неигровом кино, обладатель отечественных и международных премий и призов в области документалистики, программный директор Кинофестиваля «Докер»

Оператор — Ирина Шаталова, выпускница мастерской Вадима Юсова во ВГИКе, оператор более 20-ти неигровых картин, основатель и продюсер проекта и Кинофестиваля «Докер»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.