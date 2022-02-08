Премьеры этой весны в «Театре V»

Уже этой весной в «Театре V» ожидается сразу несколько премьер. Одной из которых станет спектакль Алексея Вэйро по пьесе Ф. Дюренматта «Играем Стриндберга», являющейся инсценировкой оригинальной пьесы А. Стриндберга «Пляска Смерти».

Это проникновенная история тихой войны супружеской пары, которая прожила в браке четверть века, обнажающая самые острые углы совместной жизни и ужасающая своей безысходностью. Сам Дюрренматт говорил: «…из буржуазной трагедии брака возникла комедия о буржуазной трагедии брака».

Спектакль изобилует «скрытыми» психологическими моментами: зрителю показывается только самая верхушка айсберга – диалоги, обрывки фраз, реакции, однако, большая часть жизни персонажей не озвучивается, скрыта от посторонних глаз. Данный спектакль – серьезный вызов актерам, которым предстоит в одной, казалось бы, случайно оброненной фразе, передать зрителю весь эмоциональный накал и боль несостоявшихся диалогов.

Более того, спектакль развивается как сценическая импровизация – актеры не заигрывают со зрителем и впервые позволяют себе выйти за рамки привычной «театральной витрины». В спектакле отсутствуют декорации, создающие атмосферу погружения в разворачивающееся действие, актеры не уходят за кулисы и не пытаются сыграть персонажей через собственное «я» — они до конца спектакля остаются актерами. «Актеру не надо больше заниматься исследованием демонической души, ему предстоит исполнять на сцене до предела сконденсированный и краткий текст», — Ф. Дюренматт.

С одной стороны, это дает ощущение честного диалога со зрительным залом, а с другой стороны такое стремление к правдивости рождает вопрос – почему это происходит здесь, в театре? При столкновении жизни как она есть и жизни, которую хочется воссоздать, пространство стремительно превращается в импровизированную Голгофу, на которой человек публично распинаем текстом и вниманием зрительного зала.

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