1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Популярность игровой платформы МТС Fog Play выросла втрое

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Цифровая экосистема, проанализировала активность пользователей на ведущем в России[i] игровом маркетплейсе распределенного «туманного» гейминга МТС Fog Play. C января по сентябрь 2025 года количество его пользователей выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средняя продолжительность игровой сессии увеличилась на 8% до 85 минут.

Наиболее популярными жанрами за рассматриваемый период стали приключенческие шутеры и экшены. В них играют 16% и 17% пользователей соответственно. Топ-6 игр возглавил шутер Rust – в него играли 27% геймеров на платформе. Далее следуют экшен Cyberpunk 2077 (17%), шутер Red Dead Redemption 2 (15%), симулятор выживания с элементами хоррора Dying Light: The Beast (11%), экшен Marvel’s Spider Man 2 (9%) и шутер Battlefield 6 (5%).

Чаще всего геймеры играют в приложении для Windows (65% игровых сессий).

Средняя продолжительность игровой сессии выросла с начала года на 8% и составила 85 минут. При этом наиболее длительные сессии зафиксированы в приложениях для Windows и macOS. На других устройствах продолжительность сессий короче в среднем на 10%.

«Во всем мире облачный гейминг растет и будет расти быстрее – в среднем на 5% в год, чем другие виды гейминга благодаря его доступности для пользователей. В России эта динамика опережает общемировую, в том числе из-за роста цен на видеокарты и другие комплектующие. Мы фиксируем последовательный рост числа пользователей нашей платформы, что подтверждает интерес к облачному геймингу в целом, а в нашем случае этому способствует широкий выбор устройств и игр, а также демократичная цена на аренду мощного удаленного ПК», ꟷ комментирует директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Наибольшая доля всех игроков приходится на Московский регион и составляет почти четверть от общего числа пользователей. При этом наибольший прирост (+2%) зафиксирован в Санкт-Петербурге.

