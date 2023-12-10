Премия «Звезды хайпа» взорвала многотысячный зал

На российской сцене появилась новая музыкальная премия, в центре которой молодежная культура – «Звезды хайпа». «Русская Медиагруппа» открывает дорогу молодым артистам и объединяет самых ярких звезд современности, покоривших и Интернет, и теле- и радиоэфир. Звезд, чьи песни не сходят с верхних строчек хит-парадов. Звезд, которые не боятся искренности, эпатажа и экспериментов в своем творчестве.

«Звезды Хайпа» – уникальная концепция, создателем и идеологом которой выступила музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. Премия объединила абсолютно разных артистов: на сцену вышли и те, кто «писал историю» российского шоу-бизнеса и хайпа, и молодые исполнители, которым «Русская Медиагруппа» открывает дорогу к многомиллионной аудитории.

«Мы счастливы представить премию «Звезды хайпа», – говорит Светлана Столповских. – Всего неделю назад мы провели Церемонию вручения Премии «Золотой Граммофон» – самое авторитетное и масштабное шоу на российской сцене. И вот вновь собираем полный зал. И с большой радостью отмечаем, какой горячий прием премия «Звезды хайпа» имела у зрителей. Для нас было очень важно объединить разных артистов: и кумиров молодежи, и звезд, давно покоривших музыкальный Олимп. Это показывает, насколько разнообразный, яркий и самобытный наш шоу-бизнес. Задача «Русской Медиагруппы» – развивать его, постоянно открывая новые имена. И мы благодарим каждого исполнителя и, конечно же, каждого зрителя, которые были в этот вечер с нами».

Зрители стали свидетелями рождения новой музыкальной легенды. На российской сцене давно не появлялось столь грандиозных и эпохальных мероприятий. «Русская Медиагруппа» вновь оказалась в авангарде.

Открыл церемонию Король отечественной эстрады, Король хайпа, человек, который первым на российской сцене начал создавать нереальные грандиозные шоу, Филипп Киркоров. Он исполнил попурри из своих самых хитовых композиций: «Цвет настроения синий», «Зайка моя» и другие. Зал встречал артиста овациями и подпевал каждой песне.

«Если долго мучиться, что-нибудь получится, – прокомментировал Филипп Киркоров свое умение первым получать самые значимые премии. – Надо работать, любить вас, дорогие зрители, и вас, уважаемые коллеги! Уже 35 лет я выхожу на эту сцену. И, судя по тому, что мне доверили миссию открыть этот фантастически интересный вечер, наверное, еще есть порох в моих пороховницах».

Особая роль в проведении мероприятия принадлежала ведущим. На красной дорожке гостей встречали Олег Пилягин и Юля Гаврилина. На сцене зажигали Алексей Воробьев, DASHI – солистка группы RASA и Анна Седокова.

«Премия «Звезды хайпа» – это про мечты. Когда-то и Филипп Киркоров был молодым артистом – и вот он уже 35 лет на сцене. Кто-то берет эпатажем, кто-то залетает в тренды в соцсетях, а кто-то поет песни, которые западают в душу. Но каждый артист, который выходит сегодня к зрителям, – яркое явление на российской сцене», – подчеркнул Алексей Воробьев.

В честь первой церемонии вручения премии «Звезды хайпа» со сцены прозвучали самые драйвовые, зажигательные и узнаваемые треки последних лет. И «Мой мармеладный» Кати Лель, и «Ягодка-малинка» Хабиба, и «Сумасшедшая» Алексея Воробьева, и «Зацепила» Артура Пирожкова, и многие другие. Еще один мегамикс, буквально взорвавший зал, подарил зрителям певец Мот.

Зрители подпевали абсолютно каждой песне, а танцы не останавливались ни на секунду. Несмотря на то, что церемония закончилась после полуночи, зал оставался переполнен до последних минут.

Особый приз был вручен Хабибу – его с победой в премии «Звезды хайпа» поздравила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. «Русская Медиагруппа» активно сотрудничает с Росприроднадзором и популяризирует концепцию «Экология – дело каждого». И даже на самой хайповой премии для радиостанции было важно напомнить зрителям о большом общем деле заботы об окружающей среде.

«Хайп – модное слово, вошедшее в обиход несколько лет назад. И звезды хайпа – это люди, которые максимально на слуху, о которых часто пишут новости. Самый достойный и самый стабильный человек хайпа, конечно же, Филипп Киркоров», – прокомментировал новую премию Хабиб.

В этот вечер награду от телеканала RU.TV и «Русского Радио» получили: Филипп Киркоров, Мот, AKMAL, Ханна, Егор Шип, Хабиб, Galibri & Mavik, BahhTee & Turken, Катя Лель, Mark Ovski, Ольга Серябкина, Клава Кока, Gayazovs & brothers, Filatov & Karas, Пашу, RASA, NLO, Артур Пирожков, ELSEA, Юрий Киселев, Юля Гаврилина, Konfuz, Seville (Artik&Asti), ESMI, ELMAN, Andro, TONI, MONA, Натан, Амирчик, Амиран Сардаров, группа «Земляне», Иванушки International, Дима «Пухляш» Красилов и IOWA.