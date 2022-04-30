«Приключения Царя». Гарик Харламов расскажет о главном герое

История эта случилась давным-давно — во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде – прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон. Но не на того напал! Точнее — не на тех!

Работа над мультфильмом длилась с 2015 года – и вот, наконец, яркая и солнечная история добралась до широких экранов. За реализацию «Приключений Царя» взялись Давид и Айк Саакянц, сыновья режиссера-мультипликатора Роберта Саакянца, известного зрителям по культовым советским мультфильмам «Три синих-синих озера малинового цвета», «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», «Ишь ты, Масленица» и многих других.

19 мая 2022 года кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит в кинотеатры семейный анимационный фильм «Приключения Царя». Это увлекательная история о том, как правитель одного солнечного тридевятого царства отправился участвовать в Олимпийских играх, а вместе с ним в Грецию приехала и его большая шумная семья. Им предстоит стать настоящей командой, чтобы помочь Царю не только победить в спортивных состязаниях, но и сохранить трон. Смогут ли они помешать козням злейшего врага, мечтающего захватить власть, находясь за пределами царства?

По-доброму и с юмором за невероятными приключениями Царя и его семейства следит автор, который не упускает возможности иронично прокомментировать истории, в которые то и дело попадают герои! В мультфильме рассказчик «заговорил» голосом юмориста Гарика Харламова.

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