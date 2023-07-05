Продюсерский центр «Сделано в «Дело» начал съёмки художественного фильма о Фёдоре Черенкове

Продюсерский центр «Сделано в «Дело» председателя Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергея Шишкарёва приступил к съёмкам художественного фильма «Федя. Народный футболист» – спортивной драмы о легенде советского и российского футбола Фёдоре Черенкове. Первые кадры были сняты сегодня на площадке ВДНХ.

Фёдор Черенков в матче ветеранов «Спартака» против сборной Томска, июнь 2014 года. Фото - ru.wikipedia.org

По сюжету фильма народный любимец, лучший футболист страны Фёдор Черенков мечтает сыграть на чемпионате мира, но главный тренер сборной отказывает ему в поездке из-за психологических проблем. Ради своего клуба и дочери Фёдор, научившись жить со своей проблемой, возвращается, чтобы привести клуб к чемпионству и вновь стать лучшим. Это история, возможно, лучшего футболиста страны последних 50 лет так и не исполнившего свою мечту, но остающегося сильным вопреки всем жизненным обстоятельствам.

«Сегодня дан старт очень серьёзному и первому самостоятельному проекту продюсерского центра «Сделано в «Дело». Мы задумали фильм о великом футболисте, о человеке, который олицетворяет своей игрой, своим отношением к профессиональным обязанностям и к людям целую эпоху. Благодаря Фёдору Черенкову миллионы мальчишек пришли в футбол, полюбили футбол и остались преданы этому виду спорта всю жизнь. К нашей картине уже неподдельный интерес не только у профессионалов и критиков, но и у огромной армии болельщиков. Мы делаем фильм для всей страны: не только для тех, кто любит футбол и помнит Фёдора Черенкова, но для тех, кому важно понимать, что такое дружба, взаимная поддержка и Команда с большой буквы, о том, как надо побеждать. Побеждать в том числе себя – вопреки обстоятельствам, вопреки сложностям со здоровьем. Картина о том, как можно снискать действительно всенародную славу своей игрой, скромностью и отношением к делу», – отметил Сергей Шишкарёв.

Сценаристами фильма выступают Николай Акелькин и Илья Казаков, режиссёр-постановщик – Николай Акелькин, оператор – Дмитрий Трифонов. Художественный руководитель картины – Николай Лебедев, генеральные продюсеры – Сергей Шишкарёв и Илья Казаков.

В ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие.

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