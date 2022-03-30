Проект «Нуреевские сезоны» подвел итоги конкурса венецианских масок

В Уфе с успехом прошел первый региональный этап Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны», посвященного известному земляку жителей Башкортостана, легендарному артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. В городе прошла целая серия бесплатных кинопоказов документальных и художественных фильмов о Нурееве и с его участием как актера, эксклюзивные фотовыставки, встречи зрителей с почетными гостями фестиваля из числа бывших коллег и друзей Нуреева, создателями фильмов, балетные мастер-классы. Открытием проекта стала ретро-премьера уникального итальянского фильма «Венеция, Карнавал, Любовь», в котором Нуреев сыграл главную и свою последнюю роль в кино, а предварил ее конкурс масок, сделанных в венецианском стиле.

Проект «Нуреевские сезоны» реализуется в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Помимо основной программы, призванной познакомить зрителей с неизвестными страницами жизни и творчества Рудольфа Нуреева, он предложил всем желающим принять участие в творческом конкурсе, непосредственно связанным с темой фильма-открытия проекта «Венеция, Карнавал, Любовь» (Италия, 1982, режиссер Марио Ланфранки). Он впервые демонстрируется в этом году в России, а творческие конкурсы были задуманы с тем, чтобы привлечь к теме классического искусства и балета молодежь, живущую сегодня совсем иными интересами.

Это удалось в полной мере. Работы, представленные на конкурс целым рядом молодежных команд Уфы, придали особый шарм церемонии открытия «Нуреевских сезонов» в Уфе, прошедшей в формате «Венецианского карнавала» в стенах Башкирского театра оперы и балета. Полет их творческой фантазии оценивали почетные гости проекта, выдающиеся деятели культуры. Почетными гостями вечера стали, в частности, Народный артист СССР, прославленный артист балета Вячеслав Гордеев, дизайнер и скульптор с мировым именем из Италии, близкая подруга Нуреева Лиза Сотилис, министр культуры Республики Башкоростан Амина Шафикова, и.о. генерального директора Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, руководитель международного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева, известный башкирский кинорежиссер Булат Юсупов и другие. Главного организатора конкурса — Фонд содружества «Башкортостан — Италия» представила заместитель председателя фонда, журналист Гульчачак Ханнанова.

Конкурс масок был призван «оживить» кадры старого фильма «Венеция, Карнавал, Любовь», открывашего проект «Нуреевские сезоны» в Уфе. За месяц с момента его объявления было подано около 200 работ, из них более половины — более сотни масок — их создатели представили во время шоу-показа в театре лично, приняв участие в колоритном дефиле по кругу старинного зала. Часть работ, исполненных детьми из художественных школ, были представлены заочно и в виде фотографий, и среди них тоже нашлось много оригинальных, исполненных в самых разных техниках: из папье-маше, пластика, ткани, фетра, бумаги, ниток и кружев. Более того, маски добавлялись по ходу действия — весь вечер популярный уфимский дизайнер Эльвира Бакиева вела в театре мастер-класс по росписи масок для всех желающих. Победителей из-за такого большого числа конкурсантов определить было непросто, поэтому их награждение организаторы разбили в два этапа.

На вечере открытия были определены два из них. Одной была признана Элеонора Саунина, художник, мастер по фьюзингу, председатель Ремесленной палаты Республики Башкортостан. В своей мастерской она изготовила полумаску в технологии, очень близкой к знаменитому муранскому стеклу в Венеции. Свое творение она передала в дар театральному музею «Рудольф Нуреев» — единственному в мире музею знаменитого танцовщика.

Другим победителем стала лучшая маска в особой номинаций конкурса — «антиковидная». Награду министерства здравоохранения республики получила преподаватель уфимского лицея №155 Ольга Ивонина за эффектную маску, в которой автору удалось удачно совместить эстетическую и защитную, медицинскую функцию. Многие участники конкурса на фоне пандемии COVID19 вспомнили о том, что именно в старинной Венеции в свое время была впервые создана маска доктора с длинным «клювом», в которую лекари, выезжая к больному, закладывали целебные травы — своеобразный натуральный фильтр от вирусов. Аналогов таких масок в Уфе оказалось немало.

Награждение участников конкурса продолжилось на заключительном вечере «Нуреевских сезонов» в Уфе, в холле кинотеатра «Родина», где прошла небольшая выставка лучших конкурсных масок, фотовыставка с уникальными кадрами со съемок фильма «Венеция. Карнавал. Любовь» и состоялось прямое включение из Венеции по интернет-каналам. Прямо с площади Сан Марко бывшая уфимка, а ныне популярный в Венеции экскурсовод Ольги Тумино провела среди ее живописных каналов и улочек онлайн-экскурсию по любимым местам Рудольфа Нуреева в этом городе, чем еще раз погрузила зрителей в атмосферу фильма.

Награды конкурса на этом вечера получили преподаватель Динара Гарифуллина и учащиеся Детской художественной школы №1 имени А. Кузнецова, команда преподавателя Детской художественной школы имени А. Искужина Светланы Петриковой и Институт имиджа «Артье» под руководством преподавателя кафедры технологии и дизайна одежды УГНТУ-УГАЭС Ольги Сайфутдиновой. «Артье» представил на конкурс самую большую коллекцию из 30 оригинальных масок. Отмечено было также незабываемое шоу, которое продемонстрировал на карнавале уфимский центр парикмахерского искусства «Фигаро».

Среди лучших были отмечены также маски активистов уфимского Центра изучения итальянского языка и культуры «Тutta Italia» – одного из партнеров проекта «Нуреевские сезоны» в Уфе. Во главе с руководителем центра, преподавателем итальянского языка в Уфе Еленой Ворожцовой они представили на конкурс коллекцию из десятка прекрасных масок. А преподаватель Детской художественной школы №2 имени Ф. Камаева Гузель Ахмадеева смогла так удачно использовать в оформлении маски геральдическую тематику башкирского флага, что Фонд содружества «Башкортостан — Италия» выбрал ее в качестве символии для дальнейших башкирско-итальянских проектов.

Руководитель итальянской Ассоциации «San Agostino» Элио Капиелло вручил в качестве наград и команде «Tutta Italia», и Гузель Ахмадеевой настоящие венецианские маски ручной работы из популярной мастерской с многовековой историей, в которой эти сувениры изготавливают лучшие мастера в этом виде творчества.

20 принявшим участие в конкурсе детям призами стали бесплатные билеты в кинотеатр «Родина» и Башкирский театр оперы и балета на любое представление в апреле. А самым неожиданным и эффектным стала награда, с которой в Уфу приехала специальная делегация от администрации Дюртюлинского района республики и жителей деревни, которая находится на территории этого района и тоже, как выяснилось, носит название «Венеция». Эти места славятся своими весенними половодьями, сосновым бором, пасеками, лугами и охотничьими угодьями. Поэтому памятными подарками для нескольких творческих команд — победителей конкурса стали сертификаты на поездку летом в башкирскую Венецию, на пленэры, за новым зарядом вдохновения.

А «Нуреевские сезоны» готовятся подвести на днях итоги другого конкурса — на лучшие видеоролики о балете и Рудольфе Нурееве для молодежной соцсети TikTok. Конкурс «TikTok-Балет” был объявлен в начале февраля и также ждет своих победителей.

На фото фрагменты Венецианского карнавала в Башкирском театра оперы и балета 17 марта и конкурсные маски

Марина ЧЕПИКОВА,

Фото – Лейсан ШАРИПОВА, Булата ГАЙНЕТДИНОВА

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