В Колумбии состоялся показ российского фильма «Лгунья»

Лгунья

В колумбийском городе Армения, в рамках Дней русской культуры, состоялся показ российского фильма «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фильм уже получил признание на международных фестивалях: удостоился приза за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а также завоевал премию сети азиатских кинокомиссий AFCNet на 7-м Ханойском международном кинофестивале (HANIFF).

Сюжет рассказывает о том, как одна ложь может изменить все. Главная героиня, 17-летняя Ева, устала от однообразия жизни. Она оказывается в ситуации, которая подталкивает ее солгать. Но это невинное на первый взгляд решение меняет судьбу не только самой девушки, но и всех ее близких.

Главную роль исполнила Елизавета Ищенко – восходящая звезда российского кино, лауреат премии «Аванс» как самая перспективная молодая актриса и первой премии Художественного театра МХТ имени А.П. Чехова за роль в сериале «Алиса не может ждать».

РОСКИНО активно развивает сотрудничество со странами Латинской Америки. В августе этого года во второй раз прошел Фестиваль российского кино на Кубе, в марте и июне – в Бразилии, где такие фестивали проводятся регулярно. В предыдущие годы показы российских фильмов состоялись в Аргентине, Чили, Уругвае и Мексике.

Также многие страны Латинской Америки присоединились к 10-й юбилейной акции «Ночь кино», которая прошла в августе этого года. В столице Колумбии Боготе был организован показ кинокартины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

«Мы рады, что география российского кино постоянно расширяется. Кино не имеет границ: оно объединяет страны и континенты вокруг вечных ценностей, понятных каждому зрителю. Мы будем и дальше развивать сотрудничество со странами Латинской Америки и расширять пространство для диалога культур», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

