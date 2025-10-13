Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ московских вузах прошли лекции цикла «Культура суверенной России»

В московских вузах прошли лекции цикла «Культура суверенной России»

T1
By T1
100
московские-вузы
Фото © пресс-служба Арт-кластера «Таврида»

Студенты трёх высших учебных заведений: Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в октябре стали участниками комплекса воспитательных мероприятий «Культура суверенной России». Он реализуется Академией творческих индустрий «Меганом» совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Всего в рамках программы в 2025 году пройдёт цикл культурно-просветительских лекций для студентов 16 подведомственных Минкультуры творческих вузов по всей стране.

Две очных встречи со студентами в рамках комплекса мероприятий «Культура суверенной России» провёл директор Московского государственного академического камерного хора Евгений Стодушный. 7 и 11 октября он выступил для студентов Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках собственной лекции «Продюсер — как архитектор смыслов». Молодым представителям музыкальной индустрии эксперт рассказал об эволюции роли продюсера в творческих индустриях, о том, как продюсер строит смысл современных творческих продуктов, как и зачем для искусства формируется стратегия, а также дал студентам несколько инструментов, с помощью которых создаётся архитектура творческих проектов.

Также продюсер поделился своим опытом работы в Красноярской краевой филармонии, навыками успешного сотрудничества с ведущими солистами и коллективами и секретами их продвижения, а также ответил на вопросы студентов.

«Продюсер помогает творцу определить миссию и идентичность проекта, превращая индивидуальное творческое высказывание в стратегический ресурс. Осмысленное партнёрство между артистом и продюсером не только раскрывает творческий потенциал, но и способствует развитию общества, формированию национальной идентичности и укреплению культурного суверенитета страны», — считает Евгений Стодушный.

8 октября в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки прошла лекция философа-эстетика, преподавателя МГАХИ имени В. И. Сурикова, Британской высшей школы дизайна и МГУ имени М. В. Ломоносова Алёны Дятко, посвящённая новым смыслам современного искусства России. Эксперт рассказала о том, как современные практики переосмысливают культурный код и соединяют художественные дисциплины с философскими структурами, а также о том, почему традиции и культурный контекст важны для формирования новых художественных нарративов.

Цель подобных встреч в рамках комплекса воспитательных мероприятий «Культура суверенной России» — обеспечить конструктивный диалог между молодыми творцами и экспертами в разных областях культуры, а также способствовать трансляции государственных культурных приоритетов для обеспечения дальнейшего создания востребованных творческих молодёжных проектов.

Тематика лекций охватывает важные вопросы становления личности молодого творца: как построить личный бренд в творческой индустрии; где искать вдохновение; как реализовать себя в России; что значит «служить обществу творчеством»; что такое «культурный код», «идентичность» и «национальные смыслы»; как запустить свой проект и многое другое.

Спикерами-экспертами лекций являются молодые и уже ставшие медийными творцы, представители современной молодёжной среды, чьё творчество отражает культурное многообразие России и транслирует ключевые ценности нашей культуры. Это представители разных творческих индустрий: театра, живописи, литературы, кино, моды, музыки, дизайна и других. В числе экспертов — Евгений Стодушный, Николай Орлов, Константин Лобанов, Алёна Дятко, Елизавета Шишкина-Медведевская, Варвара Зенина, Пётр Скляр, Марина Бутенко, Иван Чухновский, Алёна Мухина, Дарья Ткачук, Джемма Аветисян, Дмитрий Мясников, Николай Цонку, Дмитрий Шишкин, Ринат Есеналиев.

Встречи, которые проходят с сентября по декабрь, охватят 16 творческих вузов в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Кемерово, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Петрозаводске и Луганске. В мероприятиях примут участие более 3000 студентов. В 2026 году проведение подобных встреч запланировано во всех творческих образовательных учреждениях, подведомственных Минкультуры России.

Предыдущая статья
«Профессия – Родину защищать»: состоялось награждение победителей 1-го Всероссийского детского творческого конкурса
Следующая статья
В Московской консерватории открыли барельеф Бэллы Руденко

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru