Программа лояльности «Друзья ВДНХ» встретила своё 4-летие

Программа лояльности «Друзья ВДНХ» 11 ноября встретила свой четвертый день рождения. За это время программа объединила более 70 площадок ВДНХ и стала популярной среди жителей и гостей столицы.

Программа предлагает скидки на посещение музеев, выставок, аттракционов, гастрономических зон и других знаковых мест ВДНХ и Москвы. С момента запуска число участников превысило 460 тысяч человек, что демонстрирует высокий интерес к культурным и развлекательным возможностям Выставки.

Программа «Друзья ВДНХ» открывает доступ к разнообразным привилегиям. Владельцы карты получают скидки от 5 до 20 процентов на различные площадки Выставки, включая такие знаковые объекты, как Центр «Космонавтика и авиация», мультимедийный центр «Союзмультпарк», каток на ВДНХ, колесо обозрения «Солнце Москвы» и другие объекты. Кроме того, по специальным условиям участники могут воспользоваться многоуровневым паркингом, который расположен всего в нескольких минутах ходьбы от крупнейших локаций ВДНХ.

Помимо ключевых площадок ВДНХ, программа распространяется на ряд популярных музеев, гастрономических локаций, а также на некоторые отели и рестораны Москвы. Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться на сайте или в информационных центрах Выставки и получить карту, которая может быть виртуальной или пластиковой.