РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПрограмма лояльности «Друзья ВДНХ» встретила своё 4-летие

Программа лояльности «Друзья ВДНХ» встретила своё 4-летие

editor
By editor
68
вднх-друзья
ВДНХ. Фото © пресс-служба ВДНХ

Программа лояльности «Друзья ВДНХ» 11 ноября встретила свой четвертый день рождения. За это время программа объединила более 70 площадок ВДНХ и стала популярной среди жителей и гостей столицы.

Программа предлагает скидки на посещение музеев, выставок, аттракционов, гастрономических зон и других знаковых мест ВДНХ и Москвы. С момента запуска число участников превысило 460 тысяч человек, что демонстрирует высокий интерес к культурным и развлекательным возможностям Выставки.

Программа «Друзья ВДНХ» открывает доступ к разнообразным привилегиям. Владельцы карты получают скидки от 5 до 20 процентов на различные площадки Выставки, включая такие знаковые объекты, как Центр «Космонавтика и авиация», мультимедийный центр «Союзмультпарк», каток на ВДНХ, колесо обозрения «Солнце Москвы» и другие объекты. Кроме того, по специальным условиям участники могут воспользоваться многоуровневым паркингом, который расположен всего в нескольких минутах ходьбы от крупнейших локаций ВДНХ.

Помимо ключевых площадок ВДНХ, программа распространяется на ряд популярных музеев, гастрономических локаций, а также на некоторые отели и рестораны Москвы. Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться на сайте или в информационных центрах Выставки и получить карту, которая может быть виртуальной или пластиковой.

Предыдущая статья
Кристина Казинская забудет своего мужа в детективном триллере «Наваждение» на ТВ-3
Следующая статья
SonicScout — поисковик для журналистов

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru