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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноКристина Казинская забудет своего мужа в детективном триллере «Наваждение» на ТВ-3

Кристина Казинская забудет своего мужа в детективном триллере «Наваждение» на ТВ-3

editor
By editor
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Кристина Казинская Василий Молодцов - кадр из фильма наваждение
Актеры Кристина Казинская и Василий Молодцов. Кадр из фильма «Наваждение». Фото © пресс-служба ТВ-3

Представьте, что вы просыпаетесь в постели с незнакомым мужчиной, который утверждает, что вчера вы поженились. Именно в такой ситуации оказывается героиня мини-сериала «Наваждение». Главную роль в проекте исполнила Кристина Казинская («Чернобыль: Зона отчуждения»).

По сюжету на утро после свадьбы Дина просыпается и понимает, что не знакома с мужем. Более того, она вообще не помнит события последних двух лет своей жизни! Родные и врачи успокаивают девушку и списывают всё на сильный стресс. Однако Дина решает во всем разобраться сама, понимая, что никому не может доверять.

В кадре компанию Казинской составили Василий Молодцов, Антон Денисенко, Юлия Волкова, Илья Денискин и другие. Режиссерское кресло заняла Ольга Кандидатова («Тайны следствия»).

«Наш сериал хорош тем, что он подходит абсолютно любой аудитории. Молодёжи понравится детективная составляющая и закрученный сюжет, более старшему поколению – логичность и достоверность, отсутствие пошлости. А если вы в целом в любите детективы, то добро пожаловать к экрану!», – говорит актриса Кристина Казинская.

«Пришлось изрядно в себе покопаться. Герой оказался мне не близок, но тем интереснее было приблизиться к персонажу. Думаю, мой герой совершает сделку с совестью. Он создал иллюзорное счастье, так и не приблизившись к настоящему. Все это порождает череду поступков, которые он совершает — это становится его главным, личным конфликтом. Хочу пожелать всем приятного просмотра. Самому очень интересно, что там получилось. Ольга Кандидатова с Кириллом Сперанским (оператором) во время съёмок говорили, что сериал получается с нотками скандинавского нуара. А мне такие нотки очень нравятся», – рассказывает актер Василий Молодцов.

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