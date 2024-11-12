Кристина Казинская забудет своего мужа в детективном триллере «Наваждение» на ТВ-3

Представьте, что вы просыпаетесь в постели с незнакомым мужчиной, который утверждает, что вчера вы поженились. Именно в такой ситуации оказывается героиня мини-сериала «Наваждение». Главную роль в проекте исполнила Кристина Казинская («Чернобыль: Зона отчуждения»).

По сюжету на утро после свадьбы Дина просыпается и понимает, что не знакома с мужем. Более того, она вообще не помнит события последних двух лет своей жизни! Родные и врачи успокаивают девушку и списывают всё на сильный стресс. Однако Дина решает во всем разобраться сама, понимая, что никому не может доверять.

В кадре компанию Казинской составили Василий Молодцов, Антон Денисенко, Юлия Волкова, Илья Денискин и другие. Режиссерское кресло заняла Ольга Кандидатова («Тайны следствия»).

«Наш сериал хорош тем, что он подходит абсолютно любой аудитории. Молодёжи понравится детективная составляющая и закрученный сюжет, более старшему поколению – логичность и достоверность, отсутствие пошлости. А если вы в целом в любите детективы, то добро пожаловать к экрану!», – говорит актриса Кристина Казинская.

«Пришлось изрядно в себе покопаться. Герой оказался мне не близок, но тем интереснее было приблизиться к персонажу. Думаю, мой герой совершает сделку с совестью. Он создал иллюзорное счастье, так и не приблизившись к настоящему. Все это порождает череду поступков, которые он совершает — это становится его главным, личным конфликтом. Хочу пожелать всем приятного просмотра. Самому очень интересно, что там получилось. Ольга Кандидатова с Кириллом Сперанским (оператором) во время съёмок говорили, что сериал получается с нотками скандинавского нуара. А мне такие нотки очень нравятся», – рассказывает актер Василий Молодцов.