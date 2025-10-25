Более 7,5 миллиона человек посетили музеи ВДНХ с начала года

С начала года музейно-выставочный кластер ВДНХ посетили 7,5 миллиона москвичей и туристов. В числе самых популярных пространств — центр «Космонавтика и авиация», музей «Атом», павильон «Макет Москвы» и музей славянской письменности «Слово», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«На ВДНХ расположено больше 30 музейно-выставочных площадок. Количество представленных на них экспонатов превышает 6,5 тысячи. Здесь можно погрузиться в историю, изучить устройство современного города, увидеть произведения искусства и шедевры отечественного кинематографа, узнать больше о многообразии природы и культурах разных народов», — рассказала Наталья Сергунина.

Для удобства гостей разные локации объединили в пять тематических маршрутов для самостоятельного осмотра: «Технология», «Общество», «Искусство», «Экология» и «Национальные культуры». Они опубликованы на сайте комплекса.

В центре «Космонавтика и авиация» — одном из ключевых объектов кластера — с начала года побывали 430 тысяч человек. Больше 800 тысяч горожан и туристов познакомились с выставками музея «Атом», 475 тысяч — с проектом «Макет Москвы».

Аудитория музея «Слово» за 10 месяцев превысила 151 тысячу гостей. С момента открытия в мае в павильоне №59 обновленной экспозиции Музея героизма ее посетили 95 тысяч человек.

Среди временных наибольший интерес вызвали выставки в павильоне №1 «Центральный». Завершившийся в июле проект Третьяковской галереи собрал почти 120 тысяч посетителей, открывшаяся в сентябре экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — уже 74 тысячи человек.

Больше интересных фактов о главной выставке страны, ее музеях и отдельных экспонатах рассказывают гиды.

«С января в музеях ВДНХ провели порядка 13 тысяч экскурсий. Их участниками стали 175 тысяч жителей и гостей столицы», — отметила Наталья Сергунина.

С начала года специалисты разработали 150 новых экскурсионных программ, посвященных как экспозициям, так и территории комплекса.

В ближайших планах — подготовка новых выставок и развитие созданного в этом году Биокластера. Сейчас работает два павильона — № 31 «Геология» и № 29 «Цветоводство и озеленение». В дальнейшем планируется открытие еще четырех объектов, среди которых оранжерея с тропическими растениями.