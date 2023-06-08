Пятый канал начал съемки третьего сезона детектива «Стражи Отчизны»

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Пятый канал начал работу над новым сезоном сериала «Стражи Отчизны». Враги снова бросают вызов секретному подразделению. Детектив будет состоять из восьми законченных историй по две серии каждая.

Стражи Отчизны - съемочная группа

По сценарию спящие агенты должны помешать проведению операции «Октопус». Её детали пока не ясны, но последствия могут привести к масштабной катастрофе. Иностранные враги завербовали сотни россиян и с помощью секретных технологий сделали из них неуязвимых убийц. По своей сути все эти люди – такие же спящие агенты, которые живут обычной жизнью, пока встроенный в их тело чип не даст команду на уничтожение противника. Именно с ними и будут бороться «Стражи» на протяжении всех эпизодов.

Ключ к разгадке вражеских технологий находится в досье покойного генерала Вавилова. Он знал о существовании проекта «Октопус» и много лет изучал методы чипирования агентов-убийц. В целях безопасности Вавилов засекретил свои исследования. Чтобы получить доступ к досье генерала, «Стражам» придется пройти настоящий шпионский квест.

Дарья Седойкина, исполнительница роли Яны Савельевой в сериале «Стражи Отчизны»:

- «Стражи» - это команда, которая представляет интересы нашей Родины. Это герои, настоящие мужчины, и хитрая и умная женщина, которая их сопровождает. Если говорить в целом, то «Стражи Отчизны» – это про доблесть, отвагу и патриотизм.

В новом сезоне в группе спящих агентов произойдут изменения. После смерти Вавилова руководство принимает Краснов. Гуляев узнает, что скоро станет отцом и покидает подразделение. Его место занимает новый, а фактически – старый «Страж» Алексей Буйнов – первый подопечный Вавилова. Он считался не до конца доработанным агентом и иногда давал сбои. К группе присоединяется и сын покойного генерала - Николай Логинов, кадровый полицейский, ничего не знавший о своем засекреченном отце. По-прежнему в деле Яна Савельева и влюбленный в нее Иван Строев.

Яков Шамшин, исполнитель роли Ивана Строева в сериале «Стражи Отчизны»:

- Наша Яна – это мозг команды. Как раз то, что она не сила, а мозг, рождает в Иване еще большее желание о ней заботиться, спасать. Она - воплощение женщины, которую хочется оберегать.

Меняет место дислокации и база агентов – они переезжают в секретный бункер генерала Григорьева на окраине Петербурга. После появления в городе вражеских агентов Григорьев одержим манией преследования.

Над сценарием нового сезона работает целая группа авторов. Стражам предстоит спасти разработчиков нового российского чудо-оружия, избавить Петербург от экологической катастрофы, предотвратить теракт на многолюдной выставке.

Андрей Балашов, сценарист:

- Все сюжеты пока раскрывать не будем, сохраним интригу. Но не сомневайтесь, наших героев ждут смертельно опасные испытания. Краснов окажется в инвалидном кресле, Савельева влюбится в террориста, Григорьева попытаются закодировать враги… Одним словом, волнительных моментов будет достаточно.

Премьера третьего сезона сериала «Стражи Отчизны» выйдет на Пятом канале уже осенью.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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