Пятый канал начал съемки третьего сезона детектива «Стражи Отчизны»

Пятый канал начал работу над новым сезоном сериала «Стражи Отчизны». Враги снова бросают вызов секретному подразделению. Детектив будет состоять из восьми законченных историй по две серии каждая.

По сценарию спящие агенты должны помешать проведению операции «Октопус». Её детали пока не ясны, но последствия могут привести к масштабной катастрофе. Иностранные враги завербовали сотни россиян и с помощью секретных технологий сделали из них неуязвимых убийц. По своей сути все эти люди – такие же спящие агенты, которые живут обычной жизнью, пока встроенный в их тело чип не даст команду на уничтожение противника. Именно с ними и будут бороться «Стражи» на протяжении всех эпизодов.

Ключ к разгадке вражеских технологий находится в досье покойного генерала Вавилова. Он знал о существовании проекта «Октопус» и много лет изучал методы чипирования агентов-убийц. В целях безопасности Вавилов засекретил свои исследования. Чтобы получить доступ к досье генерала, «Стражам» придется пройти настоящий шпионский квест.

Дарья Седойкина, исполнительница роли Яны Савельевой в сериале «Стражи Отчизны»:

- «Стражи» - это команда, которая представляет интересы нашей Родины. Это герои, настоящие мужчины, и хитрая и умная женщина, которая их сопровождает. Если говорить в целом, то «Стражи Отчизны» – это про доблесть, отвагу и патриотизм.

В новом сезоне в группе спящих агентов произойдут изменения. После смерти Вавилова руководство принимает Краснов. Гуляев узнает, что скоро станет отцом и покидает подразделение. Его место занимает новый, а фактически – старый «Страж» Алексей Буйнов – первый подопечный Вавилова. Он считался не до конца доработанным агентом и иногда давал сбои. К группе присоединяется и сын покойного генерала - Николай Логинов, кадровый полицейский, ничего не знавший о своем засекреченном отце. По-прежнему в деле Яна Савельева и влюбленный в нее Иван Строев.

Яков Шамшин, исполнитель роли Ивана Строева в сериале «Стражи Отчизны»:



- Наша Яна – это мозг команды. Как раз то, что она не сила, а мозг, рождает в Иване еще большее желание о ней заботиться, спасать. Она - воплощение женщины, которую хочется оберегать.

Меняет место дислокации и база агентов – они переезжают в секретный бункер генерала Григорьева на окраине Петербурга. После появления в городе вражеских агентов Григорьев одержим манией преследования.

Над сценарием нового сезона работает целая группа авторов. Стражам предстоит спасти разработчиков нового российского чудо-оружия, избавить Петербург от экологической катастрофы, предотвратить теракт на многолюдной выставке.

Андрей Балашов, сценарист:

- Все сюжеты пока раскрывать не будем, сохраним интригу. Но не сомневайтесь, наших героев ждут смертельно опасные испытания. Краснов окажется в инвалидном кресле, Савельева влюбится в террориста, Григорьева попытаются закодировать враги… Одним словом, волнительных моментов будет достаточно.

Премьера третьего сезона сериала «Стражи Отчизны» выйдет на Пятом канале уже осенью.

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