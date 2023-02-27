Пятый канал начал съёмки сериала о девочке-детективе

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали съемки нового детективного проекта с рабочим названием «Леон». Главного героя играет Павел Харланчук. В фильме принимают участие такие известные актеры как Сергей Селин и Сергей Мигицко.

Главный герой детектива старший оперуполномоченный Главного управления МВД по Санкт-Петербургу майор Григорий Леонов. В прошлом чемпион по вольной борьбе, на хорошем счету у начальства. С коллегами держится на расстоянии, а потому считается «одиноким волком». Его благополучная жизнь рушится после гибели любимой жены. Её убивают на глазах десятилетней дочери Маши. С тех пор девочку преследуют панические атаки. Она боится, что с отцом тоже может произойти несчастье, а потому не отпускает его от себя даже на минуту. Леонову ничего не остается, как брать дочь с собой на службу. Этот поступок не одобряют коллеги. Леонову приходится выбирать между служебным долгом и отцовским.

Кстати, в семье актера Павла Харланчука воспитывается пятеро детей, двое из которых – приемные. А потому, по словам Павла, играть на одной площадке с ребенком будет легко.

Павел Харланчук, исполнитель главной роли в проекте «Леон»:

- Меня очень впечатлил сценарий. Понравилось история взаимодействия «папа-дочка», особенно такой необычный поворот, когда ребенок становится партнером по работе. Захотелось поработать с ребенком в кадре. Для меня это необычный и новый опыт в съемках. Сам сюжет проекта «Леон» тоже очень понравился. Казалось бы, здесь в наличии все привычные составляющие детективного жанра – проблемы, расследования, преступления. Но появление ребенка в детективном сюжете придает иную интерпретацию, новое дыхание. Возможно, кто-то будет не согласен с присутствием такого персонажа в полиции, будет считать, что это неправильно. Но наша жизнь полна неожиданностей и различных ситуаций, даже таких. И никто точно не скажет, как же правильно воспитывать детей, от чего их беречь и защищать. Мой герой вот так исполняет свой отцовский долг. Думаю, этот опыт будет интересен зрителю.

Леонову придется не только ловить опасных преступников, но и защищать Машу. Начальник Григория, подполковник Маркелов (его играет Сергей Селин) уважает подчиненного за профессионализм, но постоянно требует оставлять «детский сад» дома. Вместе с тем неоднократно будет прикрывать майора перед вышестоящим руководством, понимая сложность ситуации с ребенком.

Против Леонова ополчится теща. Именно его женщина винит в гибели своей дочери и за спиной зятя делает все, чтобы лишить его родительских прав и забрать у него девочку.

Однажды отец понимает, что его дочь обладает редким даром расследователя. Психологическая травма девочки находит выход через ее рисунки, где она изображает не только страхи, но и все, что увидела и услышала на улице или в отделении полиции. Девочка оказалась очень наблюдательной. Она замечает детали, на которые взрослые не обращают внимания. Так, например, на ее рисунках появится один и тот же фургон с мороженным с фотографий из разных уголовных дел. Или один и тот же характерный жест у людей с разной внешностью. Как выяснится позже, это был один человек в разных костюмах и гриме. Рисунки Маши становятся для отца подсказками в расследованиях, а сама дочь – настоящим незаменимым напарником. Вместе с таким наблюдательным партнером оперативнику удается раскрыть несколько преступлений и выйти на след убийцы своей жены.

Ежедневные погружения в тайны следствия помогают Маше отвлечься, общение с людьми идет на пользу, а панические атаки случаются все реже.

В проект войдет восемь серий. Премьерный показ в эфире Пятого канала запланирован на осень этого года.

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