Нейросеть создала креативные тизер-постеры для третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил тизер-постеры для нового сезона популярного сериала производства Good Story media – «Мир! Дружба! Жвачка!», сгенерированные с помощью нейросети MidJorney. Нейросеть проанализировала сценарий третьего сезона и создала на его основе серию тизер-постеров, из которых сами зрители смогут выбрать тот, который, по их мнению, должен попасть в рекламную кампанию третьего сезона. Всего в серию вошло пять имиджей, открытое голосование пройдет во всех социальных сетях PREMIER.

Продолжение одного из самых ожидаемых проектов этого года выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER этой весной, а позже – на телеканале ТНТ. Премьера новых серий проекта в весенний сезон стала уже своего рода традицией, знакомой всем фанатам МДЖ. Первый сезон вышел 23 апреля 2020 г., второй – 24 мая 2021 г. Точная дата премьеры третьего сезона будет объявлена чуть позднее.

Александр Белов, «Это время года как будто совпадает с нашей историей по настроению. Весна и предвкушение лета — это всегда ожидание какой-то беззаботности, света и тепла. И надежды на то, что скоро с тобой обязательно случится что-то очень хорошее», – говорит креативный продюсер проекта и соавтор сценария Александр Белов.

Новые серии «Мир! Дружба! Жвачка!» перенесут события на два года вперёд, в лето 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре сюжета не политические перипетии, а как и прежде, судьбы главных героев-подростков. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями. Ко всем трудностям героев добавится появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу.

«Этот сезон про растерянность перед будущим, уязвимость перед чем-то новым, что мы сейчас все также испытываем. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои и к столкновению, с которым они не готовы. При этом мы не стараемся как-то нарочито драматизировать. По моим ощущениям в этом сезоне даже больше надежды. Очень многое, что есть в сюжете – из нашей жизни и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», – рассказывает креативный продюсер и соавтор сценария Пётр Внуков.

К своим ролям в проекте вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный и, конечно, Юрий Борисов в роли “бессмертного Алика”. Линия персонажей в третьем сезоне расширилась и к основному касту также присоединились Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Федор Федотов, Юрий Кузнецов и Варвара Шмыкова.

Съемки нового сезона прошли с июля по октябрь прошлого года в Москве, Балашихе, Туле, Королеве, Дзержинском и Жуковском.

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