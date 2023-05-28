Пятый канал поделился своими успехами в мае

По итогам минувшей недели с 15 по 21 мая Пятый занимает третье место среди всех федеральных каналов. Средняя доля за сутки в целом в ключевой аудитории «Все 25-59» составила 7,3%. Этот показатель за неделю стал максимальным для Пятого с сентября прошлого года.

В целом в мае месяце аудитория «Все 25-59» демонстрирует долю 7,1%, а это также максимальный результат с сентября 2022 года. По итогам трех недель мая Пятый занимает четвертую позицию национального эфира.

С осени прошлого года канал уверенно увеличивал свои показатели и в текущем году укрепил свои позиции. С 1 января по 21 мая в аудитории «Все 25-59» доля телесмотрения составила 6,5%. Это лучший для Пятого результат доли за всю историю канала.

Значительный вклад в успех внесли детективы собственного производства. В вечернем прайме по будням состоялся показ премьерьерных серий новых сезонов популярных франшиз «Великолепная Пятёрка», «Филин» и «Свои». В эфире выходного дня выходили фильмы нового для Пятого формата – четырехсерийные детективы «Без прикрытия» и «Изгой».

В настоящее время идет подготовка к эфиру премьерных эпизодов «Условного мента» и новинки «Лицемеры».

В вечернем эфире по пятницам продолжают занимать лидирующие позиции информационно-развлекательная программа «Светская хроника» о самых последних новостях из мира шоу-бизнеса и документальное расследование «Они потрясли мир». Программа о самых известных историях любви.

В новом телевизионном сезоне Пятый продолжит показ уже полюбившихся телезрителям сериалов, а также подготовил линейку восьмисерийных детективов «Витязи», «Контуженный», «Пилигрим», «Леон» и других остросюжетных фильмов.

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